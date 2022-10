Tom Cruise pourrait être le premier acteur à filmer dans l’espace Mopays.com

Voir la galerie





Crédit d’image : Ahn Young-joon/AP/Shutterstock

Tom Croisière pourrait être le premier acteur déjà filmer dans l’espace ! La Top Gun : Maverick star, 60 ans, est impliqué dans un pitch avec L’identité Bourne directeur Doug Liman sur le film sans nom par Universal Studios. “Je pense que Tom Cruise nous emmène dans l’espace, il emmène le monde dans l’espace…[and could be] le premier civil à faire une sortie dans l’espace à l’extérieur de la station spatiale », président de l’UFEG Donna Langley dit dans une interview selon nouvelles de la BBC. “C’est le plan. Nous avons un super projet en développement avec Tom… Prendre une fusée jusqu’à la Station spatiale et tirer », a-t-elle ajouté.

Donna a également offert des détails sur le scénario du film. “[It would involve] le personnage [going] jusqu’à l’espace pour sauver la mise”, a-t-elle ajouté, notant qu’ils tireraient sur la Station spatiale internationale. La majeure partie de l’histoire, cependant, se déroulerait sur terre.

Le déménagement serait historique, mais également conforme aux réalisations professionnelles de Tom – en particulier avec ce qu’il a accompli en ce qui concerne son propre travail de cascadeur dans le Mission impossible série en tant qu’espion Ethan Hunt. Dans un extrait du réalisateur Christophe McQuarrie, il s’est même pendu à un biplan aéroporté. En 2017, Tom s’est malheureusement blessé lors d’un saut sur le toit, claquant contre un mur de ciment au milieu d’une cascade.

Au Festival de Cannes plus tôt cette année, le natif de New York s’est rappelé avoir fait sa toute première cascade quand il était enfant. «Je pense que j’avais environ 4 ans et demi, et j’avais cette poupée, et vous la jetez en l’air et un parachute tombe. Je jouais avec ce truc, et je le jetais d’un arbre, et je me disais : “Je veux vraiment faire ça” », s’est-il souvenu lors d’une table ronde avec un journaliste. Didier Allouche par PERSONNES magazine.

«Je me souviens d’avoir enlevé les draps de mon lit, et j’attachais une corde… et je suis monté jusqu’à l’avant-toit, et je suis monté sur le toit. J’ai regardé et ma mère était dans la cuisine – elle avait quatre enfants – et j’ai sauté du toit », a-t-il poursuivi. “C’est à ce moment-là que vous sautez du toit et que vous vous dites : ‘Ça ne marchera pas. C’est terrible. Je vais mourir.’ Et j’ai touché le sol si fort. Heureusement, c’était humide. Je ne sais pas comment c’est arrivé, mais j’ai compris après que mon visage a dépassé mes pieds lorsque mon cul a touché le sol. Et j’ai vu des étoiles pendant la journée pour la première fois, et je me souviens d’avoir levé les yeux et d’avoir dit : « C’est très intéressant ».

En fin de compte, ce moment de jeunesse a inspiré Tom à relever le défi de faire ses propres cascades plus tard. “Maintenant, me voilà sur un plateau de tournage… mais j’étais le gamin qui grimpait aux chevrons ou escaladait l’arbre le plus haut. Je voulais ça, je voulais faire ça, et comment puis-je développer ces compétences et les intégrer à l’histoire et au personnage ? il a aussi dit. “Même si je ne travaillais pas sur un film, j’étudiais le cinéma, je me poussais à acquérir différentes compétences. Je me suis dit : « Je vais mettre ça dans un film un jour » », a-t-il ajouté.