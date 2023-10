Tom Cruise partage la dure réalité hollywoodienne avec l’acteur Timothée Chalamet : « C’est à vous de décider »

Il n’y a personne de mieux que Tom Cruise pour donner un aperçu des efforts nécessaires pour devenir une star d’action à succès à Hollywood.

L’acteur Timothée Chalamet, qui joue dans la suite à venir de son film « Dune » acclamé par la critique en 2021, a déclaré qu’il avait reçu ce cadeau, déclarant à GQ : « Après avoir rencontré [him] juste après avoir terminé le premier « Dune », il m’a envoyé un e-mail des plus merveilleusement inspirants. »

L’e-mail comprenait des contacts pertinents pour Chalamet, tels qu’un entraîneur de moto et un expert en formation de cascades.

« Il a essentiellement dit que dans le vieil Hollywood, vous suivriez une formation en danse et en combat, et personne ne vous obligera à respecter ces normes aujourd’hui. Donc c’est à vous de décider », a expliqué Chalamet. « L’e-mail était vraiment comme un cri de guerre. »

L’e-mail n’est pas la seule chose que Chalamet a pris à Cruise, admettant que pendant le tournage de « Dune : Part Two », il a vu « Top Gun : Maverick » huit fois. Pendant le tournage à Budapest, en Hongrie, il a loué une salle de cinéma et a emmené tous les acteurs et l’équipe regarder le blockbuster.

« ‘« Top Gun » m’a énormément inspiré l’été dernier lorsque nous faisions « Dune ».,’« , a-t-il admis. « Certains membres de l’équipe se moquaient un peu d’y aller, mais je pensais juste que c’était l’un des plus grands films que j’ai jamais vu. »

Cruise a fréquemment offert des conseils à la prochaine génération d’Hollywood. L’acteur Glen Powell, qui a joué aux côtés de Cruise dans « Maverick », a précédemment révélé que sa co-star l’avait encouragé à « se pencher sur les conneries » de son personnage.

Dans le film, Powell incarne le lieutenant Jake « Hangman » Seresin, un pilote arrogant formé par le personnage de Cruise, le capitaine Pete « Maverick » Mitchell.

« Parfois, vous pouvez tomber dans le piège de vouloir être apprécié devant la caméra », a expliqué Powell lors d’une conversation avec Kate Hudson pour Variety. « Et dans un film comme celui-ci, où vous savez qu’il y aura beaucoup d’yeux, vous ne voulez pas être Draco Malfoy », a-t-il déclaré, faisant référence au mauvais garçon de la série « Harry Potter ».

« Tom m’a donné ce conseil : ‘Pour que la fin fonctionne, vous devez vous pencher complètement sur cela. Tout le monde dans le film remet en question ses propres capacités' », a déclaré Powell, rappelant ce que Cruise avait dit à propos du personnage de Powell.

« Vous êtes le seul à ne pas remettre cela en question. Donc, s’il y a des excuses dans tout ce que vous dites, le film ne fonctionne pas. Penchez-vous sur le fouillis de tout cela. »