Tom Cruise, la star de « Mission Impossible », a participé gratuitement aux Jeux olympiques de 2024

Quelques semaines après la performance inoubliable et époustouflante de Tom Cruise aux Jeux olympiques de Paris 2024, les secrets des coulisses ont été révélés.

Lors d’un panel CNBC x Boardroom : Game Plan pour discuter des Jeux olympiques de 2028, Casey Wasserman, qui est président et directeur général de LA28, a expliqué aux fans comment ils ont pu réaliser le coup monté de Cruise. Il a également expliqué pourquoi l’acteur emblématique avait insisté pour ne pas être payé et ne pas avoir de doublure.

« Il a terminé le tournage de « Mission Impossible » à 18 heures à Londres et est monté directement dans un avion », a déclaré Wasserman, via Le Hollywood Reporter« Il a atterri à Los Angeles à 4 heures du matin et a filmé la scène où il monte dans un avion militaire. A Los Angeles, il fait deux sauts depuis l’avion. Il n’a pas aimé le premier, alors il a fait un deuxième saut. Puis il a héliporté de Palmdale jusqu’au panneau Hollywood, a filmé de 13h à 17h, a héliporté jusqu’à l’aéroport de Burbank et a pris l’avion pour retourner à Londres. » Et selon Wasserman, Cruise a fait tout cela gratuitement.

Wasserman, qui a engagé le producteur de télévision chevronné Ben Winston pour exécuter le coup, a déclaré que l’idée avait été initialement présentée à Cruise via Zoom.

« Le meilleur de l’histoire, c’est que nous avons lancé le projet sur Zoom, et l’idée originale était d’avoir une personne dans le stade comme doublure cascade », a déclaré Wasserman. « Nous nous sommes dit : « Eh bien, il n’y a aucune chance que nous obtenions ça. Nous allons avoir quatre heures de tournage. Nous ferons le truc… avec le panneau Hollywood, il passera la main, et c’est fait. Peut-être que nous aurons le reste du matériel et le reste ne sera qu’une doublure cascade ». Environ cinq minutes après le début de la présentation [Tom Cruise] « Je suis partant. Mais je ne le fais que si je peux tout faire. »

« [Ben] « Ne vous enthousiasmez pas trop. Il adore faire ce genre de choses, mais quand son équipe se rend compte du nombre de jours de tournage et de répétitions qu’il va falloir, ça n’arrivera jamais. Je vous dis que j’ai compris, mais ça n’arrivera jamais. » Bien sûr, à chaque étape du processus, il s’est impliqué davantage et s’est davantage engagé », a-t-il poursuivi.

« Je ne pense pas qu’il y ait quelqu’un comme lui dans le monde », a déclaré Winston dans une interview avec THR. « Il n’y a pas de meilleur collaborateur. »

« L’équipe française mérite beaucoup de reconnaissance », a déclaré Wasserman lors de la table ronde. « Elle a rappelé aux gens pourquoi les Jeux olympiques les fascinent. Cela faisait longtemps qu’il n’y avait pas eu une ville aussi belle, très engagée et mondiale, qui avait les ressources, le temps et l’opportunité de profiter de ce que les Jeux olympiques peuvent représenter, et elle l’a fait de manière spectaculaire. Pour moi, la plus grande chose qu’elle ait faite a été de dynamiser le peuple français, et les stades étaient pleins et enthousiastes, et on a pu voir les résultats des équipes françaises être remarquables. »

La star de « Mission Impossible » est descendue du haut du Stade de France après avoir chanté « The Star-Spangled Banner » lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris 2024, dimanche 11 août.

Les caméras ont tourné jusqu’au sommet du bâtiment pour voir Cruise voler sans effort dans le ciel et descendre vers les athlètes qui avaient participé aux Jeux de la XXXIIIe Olympiade.

Après avoir traversé une mer de concurrents, Simone Biles et la maire de Los Angeles, Karen Bass, ont remis le drapeau à Cruise pour qu’il le ramène aux États-Unis, en signe de bienvenue pour signifier le passage de relais de Paris aux prochains Jeux de 2028. Los Angeles Jeux olympiques.

« Merci, Paris ! Maintenant, direction Los Angeles », a partagé Cruise sur X.

Dans un clip préenregistré, Cruise traverse la ville et monte dans un avion avant de se diriger vers le sommet du panneau Hollywood à Los Angeles, qui était alors configuré pour montrer les anneaux olympiques.

