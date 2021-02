Tom Cruise, la fille de Nicole Kidman, Bella, donne un look rare à la vie

Avoir un aperçu de Tom Cruise et ex-femme Nicole KidmanLes enfants peuvent se sentir comme Mission: Impossible, mais ils font une rare apparition ici et là.

Isabella « Bella » Kidman Cruise, l’aînée adoptive de l’ancien couple, a partagé un selfie sur elle Instagram mercredi 24 février, marquant la première photo qu’elle a postée d’elle-même en cinq mois. La nouvelle photo est en noir et blanc et montre un gros plan d’elle emmitouflé dans une écharpe et un chapeau. Bella, 28 ans, et son mari depuis cinq ans, Max Parker, vivent en Angleterre, qui a récemment connu un temps neigeux.

Bella a légendé sa dernière photo avec: « Même visage, nouvelles impressions maintenant disponibles dans la boutique. » C’est une artiste qui partage souvent des images de ses peintures sur Instagram, où elle compte plus de 26 000 followers et suit plus de 200 personnes, dont ses deux parents.

Bella a partagé pour la dernière fois une photo d’elle-même sur les réseaux sociaux en septembre – un selfie montrant ses stries bleues dans ses cheveux bruns. Elle a également partagé un autre selfie rare un mois plus tôt.