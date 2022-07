Tom Cruise, la fille de Katie Holmes fait ses débuts sur grand écran

NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

La fille de Tom Cruise et Katie Holmes a fait ses débuts à l’écran.

Holmes, 43 ans, joue dans le nouveau film “Alone Together”, et sa fille Suri Cruise, 16 ans, l’a rejointe sur grand écran.

“Je veux toujours le plus haut niveau de talent”, a déclaré Holmes dans une interview avec Yahoo! Divertissement. “Alors, je lui ai demandé. Elle est très, très talentueuse. Elle a dit qu’elle le ferait, et elle l’a enregistré, et je l’ai laissée faire son truc. C’est comme ça que je réalise en général. C’est comme, ‘C’est ce que je pense nous voulons tous – allez faire votre truc.'”

Dans le film, Suri chante une reprise de “Blue Moon”, qui joue pendant le générique d’ouverture du film. Holmes a déclaré au point de vente que ce ne serait pas le seul concert de chant à l’écran de sa fille.

“Elle a en fait chanté dans ‘Rare Objects’, qui est le film que nous avons fait l’automne dernier”, a expliqué Holmes. “A part ça, c’est une gamine de 16 ans qui va au lycée.”

Cruise et Holmes se sont mariés de 2006 à 2012. Suri est leur seul enfant ensemble, et les parents de Suri ont choisi de la garder à l’abri des regards du public pendant la majeure partie de son enfance.

Holmes a réalisé, écrit et joué dans “Alone Together”. Elle joue aux côtés de Jim Sturgess dans la comédie romantique qui se déroule pendant la pandémie de coronavirus. Le film suit un homme et une femme fuyant New York lors de la première vague de la pandémie en 2020.

Le couple finit par réserver le même Airbnb et décide finalement de rester ensemble dans la propriété du nord de l’État.

Sturgess a fait l’éloge du style de mise en scène de Holmes et a partagé qu’elle donne aux acteurs une grande latitude lorsqu’ils sont devant la caméra.

“Elle vous donne cet espace incroyable entre l’action et la coupe”, a déclaré Sturgess à propos de sa co-star.

“Elle criait très rarement : ‘Coupez !’ En fait. On pourrait penser que la scène était terminée et qu’elle l’a en quelque sorte laissée en suspens. J’adore le fait qu’elle soit toujours à la recherche de ces petites pépites d’authenticité.

Le film est dans les salles avant de passer à la vidéo à la demande vendredi.