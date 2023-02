Tom Cruise frappe son premier tapis rouge en 8 mois au déjeuner des nominés aux Oscars

Tom Cruise a foulé un tapis rouge pour la première fois en huit mois lors du déjeuner des nominés aux Oscars de cette année.

Cruise, 60 ans, portait un costume bleu trois pièces et une cravate lavande pour l’événement, arborant des cheveux plus longs et un bronzage.

L’acteur est nominé aux Oscars de cette année dans la catégorie meilleure image pour “Top Gun : Maverick” en tant que producteur du film.

Le film compte six nominations au total, dont celle de la meilleure chanson originale pour “Hold My Hand”, interprétée par Lady Gaga et BloodPop.

BRAD PITT PORTAIT UNE ÉTIQUETTE DE NOM AU DÉJEUNER DES OSCARS, ENVOYANT LES MÉDIAS SOCIAUX DANS UNE FRÉNÉSIE

Cruise a assisté pour la dernière fois à un événement sur le tapis rouge en juin 2022 pour une conférence de presse “Top Gun: Maverick” à Séoul, en Corée du Sud.

Il a fait une autre apparition publique en 2022, au Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne en juillet, mais il a été largement hors de vue du public depuis lors.

Lors du déjeuner des nominés aux Oscars, un événement annuel organisé par l’Académie des arts et des sciences du cinéma avant la cérémonie, les nominés de toutes les catégories se mêlent avant de prendre une “photo de classe” ensemble. La tradition a commencé en 1982.

Lors de l’événement de cette année, Cruise a déclaré à People : “C’est amusant. J’en profite.”

Parmi les autres stars qui ont foulé le tapis rouge figurent les nominés Jamie Lee Curtis, Angela Bassett, Austin Butler, Michelle Williams et Colin Farrell, pour n’en nommer que quelques-uns.

Les Oscars seront diffusés le 12 mars sur ABC, animé par Jimmy Kimmel.