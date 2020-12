Tom Cruise a fermé le set de Mission Impossible 7 tôt pour les vacances de Noël – après que sa diatribe en colère contre l’équipage pour ne pas s’éloigner socialement soit devenue virale.

Les stars et l’équipage devaient faire une pause en cette saison festive, et cela va maintenant commencer vendredi.

Tom, qui joue Ethan Hunt et agit également en tant que producteur, devrait monter à bord de son jet privé et se rendre à Miami pour être avec son fils, Connor.

Un initié a déclaré au Sun: « Cela a été épuisant de garder la production sur les rails pendant si longtemps, et cela ne devient pas plus facile – Noël ne peut pas venir assez tôt.







« Tom a décidé qu’il était prêt pour une pause et va maintenant terminer le tournage pour 2020 vendredi, et s’envoler pour Miami pendant le week-end sur son jet privé pour passer Noël avec son fils.

« C’est la fin d’une année vraiment difficile, et un peu de temps mort semble être une bonne idée pour tout le monde car les tensions montent depuis un certain temps. »

Tom, qui sortirait avec Hayley Atwell, a déclenché une tirade furieuse sur deux membres de l’équipage après avoir enfreint la réglementation stricte de Covid en se tenant trop près l’un de l’autre pour regarder le même moniteur aux studios Warner Bros.à Leavesden, Herts.







Il a crié sur les deux hommes, leur lançant des jurons abusifs et les a accusés de mettre en péril le monde entier d’Hollywood pendant son explosion.

Cruise a explosé: « Et si quelqu’un dans cet équipage le fait – c’est tout, et vous aussi et vous aussi. Et vous, ne recommencez jamais. »

Il a poursuivi en affirmant que « chaque studio » à Hollywood attendait de voir comment Tom Cruise a réalisé son nouveau film Mission Impossible afin de continuer avec le leur.

Il a crié: «Je suis au téléphone avec tous les studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films.

« Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères. »







Tom a également affirmé que «l’avenir de cette putain d’industrie» est ce avec quoi il «couche» chaque nuit.

Après que le coronavirus ait retardé le tournage sur place à Venise, en Italie, Tom a tenté de remettre le film sur les rails.

Il a payé 500000 £ de sa poche pour un vieux bateau de croisière pour que les acteurs et l’équipage puissent s’isoler.