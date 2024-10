Photo : Tom Cruise fait une apparition au dernier événement de Scientologie : Source

Tom Cruise a récemment été photographié en train de participer au bal des patrons annuel de l’Église de Scientologie en Angleterre.

Selon les dernières découvertes de RadarOnlinele Mission : Impossible ancien élève a béni la soirée de sa présence lors du bal des patrons de l’Église de Scientologie.

Cette soirée a été remplie de clients de premier plan qui ont marqué leur présence au Saint Hall à East Grinstead, en Angleterre.

Ce rapport est un choc car il a été rapporté précédemment que Tom perdait de son importance dans sa communauté bien-aimée en raison d’un changement d’avis signalé.

Selon un initié proche de En contact chaque semaine« Tom n’est à Los Angeles que tous les six mois environ, mais il était très présent au sein de la communauté ecclésiale dans les installations et les rassemblements de l’église à Hollywood et à Los Feliz. »

La source a également répondu que « ce n’est tout simplement pas le cas maintenant », car Tom préfère contribuer davantage à la communauté de Floride.

« Il est clair qu’il vient à Los Angeles quand il a des affaires cinématographiques à régler, mais s’il a besoin de pratiquer la Scientologie, il le fait depuis la Floride, voire pas du tout », a également fait remarquer la source en conclusion.

À l’époque, il avait également été établi que Tom « n’aimait plus passer son précieux temps libre avec les scientologues de Los Angeles ».