Tom Cruise a été qualifié de «la nouvelle Ellen» après une explosion explosive de la star dirigée contre les membres de l’équipage de son équipe Mission Impossible 7, des opinions partagées – conduisant à des accusations selon lesquelles la star a des explosions «abusives».

La semaine dernière, un enregistrement de Tom, 58 ans, déchaînant un niveau de rage volcanique contre deux membres d’équipage qui n’avaient pas réussi à garder plus de deux mètres l’un de l’autre sur le plateau contrairement aux mesures de santé et de sécurité Covid-19 du film à succès est devenu viral.

Alors que certains ont applaudi Tom pour avoir pris une position ferme sur les procédures de santé strictes de Covid, beaucoup ont critiqué la star pour être allée trop loin – alors qu’il criait des jurons aux employés et menaçait de les licencier.

Depuis l’explosion, Leah Remini, une ancienne scientologue de 50 ans, s’est engagée à accuser Tom de comportement abusif passé – tout en affirmant que son explosion était un «coup de publicité» pour lui de marquer son autorité sur le plateau, tout en affirmant que les scientologues ne croient pas. dans les pandémies.







Écrivant pour le site anti-scientologie The Underground Bunker, Leah a écrit: «Personne n’a besoin d’être ‘adressé’ par Tom au sujet des codes de sécurité.

« Ce qui est plus probable, c’est que deux membres d’équipage qui se trouvaient dans la même zone se parlaient et Tom a vu cela comme une opportunité d’apparaître comme l’incarnation de la force; d’un leader qui prend cette pandémie très au sérieux. »

Elle a poursuivi en affirmant que l’explosion de Tom était un exemple classique de quelqu’un à Hollywood ayant un pouvoir que ceux en dessous ne peuvent pas contester.







Elle a écrit: «Ce comportement n’est ni normal ni approprié. Personne ne peut répondre à son explosion sans être renvoyé. Et encore une fois, ce n’est pas une pandémie en laquelle Tom et la Scientologie croient. «

Avec audace, elle a poursuivi en affirmant: «La réaction de Tom qui a été publiée hier montre sa vraie personnalité. C’est une personne abusive.

«J’en ai été témoin, j’en ai été le destinataire à un petit niveau, et on m’a parlé d’abus similaires de la part de son ancienne petite amie, de ses employés et de ses amis. C’est le vrai Tom.

Mirror Online a contacté un représentant de Tom pour un commentaire.







Pendant ce temps, beaucoup sur Twitter ont accusé la star de l’action d’avoir présenté une approche «toxique» du travail – avec de nombreuses similitudes avec son comportement et le comportement prétendument «toxique» de la reine de l’émission américaine sous le feu, Ellen DeGeneres, 62 ans.

Un utilisateur de Twitter a écrit en réponse à l’effondrement diviseur de Tom sur le plateau: «C’est un choix audacieux qu’Ellen DeGeneres remplace Tom Cruise dans le prochain film Mission Impossible. Elle se penche vraiment sur cette toute nouvelle image de mauvaise fille.

Un fan de culture pop peu impressionné a tweeté: « Tom Cruise est un fou, ajoutez-le déjà à la liste d’Ellen et en avez terminé. »

Et un autre tweet carrément: « Tom Cruise est toxique comme Ellen. »

D’autres ont fait valoir que Tom s’en tirait avec une activité « toxique » présumée – alors qu’Ellen avait été critiquée pour cela quelques mois auparavant.

Un utilisateur de Twitter a écrit: «La même année, tout le monde fait rage à Ellen pour un environnement de travail toxique, ils félicitent Tom Cruise pour avoir crié après un membre d’équipage.»

Et un autre a tweeté: «Alors Ellen est le méchant @TheEllenShow pour le personnel qui se fait s ** t. Pendant ce temps, des enregistrements ont été divulgués de Tom Cruise donnant la merde au personnel, menaçant de les congédier et il est loué par tout le monde comme étant fort ?? Remarquez comment les hommes et les femmes sont TOUJOURS traités différemment? «

L’oscillation de Tom au sommet de son piédestal risque de faire écho à la chute spectaculaire de la grâce qui a frappé Ellen DeGeneres plus tôt cette année.







En mars, le comédien Kevin Porter a ouvert les vannes lorsqu’il a déclaré qu’Ellen était «notoirement l’une des personnes les plus méchantes du monde» et a promis de faire un don de 2 $ à une œuvre de bienfaisance pour chaque histoire «insensée» sur la star que les fans lui tweeteraient.

Avant que nous le sachions, d’anciens gardes de sécurité se sont avancés pour donner des comptes-rendus peu recommandables de leur collaboration avec la star, les employés du talk-show se sont prononcés sur tout un catalogue d’abus présumés, déclenchant une enquête sur le talk-show d’Ellen, et il y avait même des suggestions. la légende du spectacle pourrait être remplacée par James Corden alors que la chaleur s’intensifiait.

Ellen est revenue sur les écrans à la suite d’une tempête médiatique entourant son comportement présumé – les cotes d’écoute de son émission ont chuté de 38% à la suite des accusations portées contre son émission.

À la suite de la fuite explosive de Tom la semaine dernière, cinq membres d’équipage ont quitté Mission Impossible 7 en raison de son comportement alors qu’il prétendait avoir déclenché de nouvelles diatribes explosives contre l’équipage.