Tom Cruise envisage la suite de « Days of Thunder » pour Paramount

Tom Cruise cherche à faire une suite à un autre de ses classiques d’action, et ce n’est pas une suite à laquelle on s’attendrait.

L’acteur parle à Paramount d’une suite à son film de courses NASCAR de 1990 Jours de tonnerre.

À première vue, l’idée semble plutôt audacieuse. Tonnerre n’a pas été considéré comme un succès au box-office lors de sa sortie (gagnant 157 millions de dollars dans le monde avec un budget de production de 60 millions de dollars), et le film a reçu des critiques mitigées à négatives de la part des critiques. Mais après avoir relancé et modernisé les années 1984 Top Gun avec le blockbuster de 2022 Top Gun : Maverickl’acteur pense qu’il peut opérer une magie similaire avec son drame de course (qui, comme l’original Top Gunétait un film Paramount produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer et réalisé par Tony Scott). UN Tonnerre la renaissance a déjà été lancée – Paramount a déjà proposé un redémarrage du titre en tant qu’émission télévisée pour Paramount +, une idée que Cruise a rejetée.

Les facteurs clés incluent le scénario du projet (le studio recherche désormais des scénaristes potentiels) et le calendrier chargé de l’acteur-producteur de 62 ans. Cruise est sur le point de commencer le tournage Le revenant le prochain film mystérieux du cinéaste Alejandro G. Iñárritu pour Warner Bros./Legendary, développant un film de Doug Liman pour Universal qui se déroule dans l’espace réel, et il développe une suite à Non-conformiste (que Cruise et Paramount considèrent tous deux comme une priorité absolue).

« Il parle [to Paramount] à propos Top Gun et Jours de tonnerre« , déclare un initié du studio familier avec les discussions. « Ce sera ce qui se réunira en premier en termes de scénario. Cela dépend de l’idée et, en fin de compte, du scénario. (Cruise, selon des sources, a l’approbation du scénario pour tous ses projets).

Les films de courses sont devenus à la mode ces derniers temps, avec le succès du film de James Mangold en 2019. Ford contre Ferrarile drame de course moins réussi de Michael Mann en 2023 Ferrariet celui de l’année prochaine F1 – qui met en vedette Brad Pitt et est réalisé par Non-conformiste le réalisateur Joseph Kosinski (qui serait apparemment le choix idéal pour diriger Tonnerremais on imagine qu’il ne serait pas très enthousiaste à l’idée de faire des films de courses consécutifs). La surabondance de récents projets de voitures rapides sur piste rend la perspective d’une résurrection Tonnerre encore plus intimidant (imaginez si Non-conformiste était sorti après trois autres films de pilotes de chasse), mais au moins aucun des autres titres n’explore spécifiquement le monde des courses NASCAR, qui a une ambiance américaine résolument différente par rapport au monde plus européen du Mans et de la Formule 1.

«Je ne pense pas qu’un [Days of Thunder sequel] est une idée terrible », a ajouté la source de Paramount (le studio a refusé de commenter cette histoire). « On aurait pu dire que revisiter Top Gun C’était une très mauvaise idée. Je ne l’écarterais pas.

Jours de tonnerre a certainement ses fidèles, parmi lesquels Quentin Tarantino, fan et collaborateur de Tony Scott. « Sans conteste mon préféré [racing movie] est Jours de tonnerre« , le directeur a été cité comme le disait en 2013. « Ouais, ouais, tu ris, mais sérieusement, je suis un grand fan. Bien sûr, il y avait un gros budget, de grandes stars et un grand réalisateur en la personne de Tony Scott, mais il a eu le plaisir des premiers [American International Picture racing] films. Je ne pense tout simplement pas [the genre] fonctionne si vous prenez tout cela trop au sérieux. Tonnerre On se souvient également du film dans lequel Cruise a rencontré son ex-épouse depuis 11 ans, Nicole Kidman, qui a joué dans le projet en tant que neurochirurgien et amoureuse du pilote USAC de Cruise, Cole Trickle.

Ensuite, il y a le très attendu film du scénariste-réalisateur Christopher McQuarrie Mission : Impossible 8qui est finalement emballé et en post-production. Le projet a connu un parcours long et difficile, avec un budget qui approcherait les 400 millions de dollars en raison de retards de production – en partie à cause des grèves d’Hollywood en 2023.

Même si la franchise reste très populaire et constitue le septième opus de 2022 Mission : Impossible : Dead Reckoning – Première partie a largement suscité des éloges (obtenant plus de 94 pour cent sur Rotten Tomatoes parmi les critiques et le public), le budget du dernier film avant sa commercialisation était de près de 300 millions de dollars et son retour au box-office a été considéré comme décevant (566 millions de dollars au niveau mondial). Rendre les choses plus difficiles pour le prochain film, À l’estime s’est terminé sur un cliffhanger – brisant la tradition de chacun MI l’aventure étant une entrée autonome où chaque film est entièrement accessible à un nouveau public. Paramount a depuis supprimé la « Part One » du titre de 7. Le titre du nouveau film sera révélé dans les prochaines semaines lorsque Paramount publiera le premier M:Je 8 bande-annonce.

Un aspect intrigant : Paramount souhaite promouvoir M:Je 8 comme entrée « finale » de la franchise d’action afin de stimuler l’intérêt du public. Pourtant, Cruise s’est opposé à dire au revoir public à Ethan Hunt – ce qui n’est pas surprenant, étant donné que l’acteur d’une jeunesse surnaturelle aurait déclaré l’année dernière qu’il espérait continuer à faire MI des films jusqu’à 80 ans. (« Harrison Ford est une légende, j’ai 20 ans pour le rattraper », a déclaré Cruise. « J’espère continuer à faire Mission : Impossible des films jusqu’à ce que j’aie son âge. »)

Pourtant, Paramount est optimiste quant à M:Je 8 et veut avec optimisme amener le film à Cannes – une décision qui a récemment développé une réputation de risque élevé pour les projets grand public à gros budget, compte tenu de la façon dont l’accueil critique du festival a été torpillé. Indiana Jones et le cadran du destin et Horizon : une saga américaine mois avant l’ouverture de chaque titre. Au moins dans le cas de M:Je 8le festival est programmé juste avant M:Je 8 ouvre grand en salles (Cannes du 13 au 24 mai ; le M:Je 8 la date de sortie est le 23 mai), donc toutes les critiques venant de France arriveront à peu près au même moment, ou juste après, le film a déjà eu sa première mondiale et ses projections critiques nationales.

« Je pense que Tom est dans une bonne position », a noté l’initié du studio. « Et je pense Mission ça va être vraiment bien.

— Pamela McClintock et Mia Galuppo ont contribué à ce rapport