Mission Impossible vise de nouveaux sommets presque impossibles pour les prochains épisodes de la série de films – alors que Tom Cruise prévoit de filmer des scènes dans l’espace.

La star de cinéma de 58 ans a joué Ethan Hunt dans la série de films Mission Impossible depuis 1996 – avec les septième et huitième tranches actuellement tournées dos à dos à travers l’Europe.

Cependant, Tom espère emmener les caméras au-delà de l’atmosphère pour filmer des scènes culminantes pour les dernières tranches dans l’espace.

Des rapports suggèrent que les producteurs travaillent avec la NASA pour déterminer la logistique nécessaire pour amener Tom et une équipe de tournage au-dessus des nuages ​​et aller filmer les étoiles.







(Image: Getty)



Une source a déclaré au Sun: «Tom est bien connu pour faire ses propres cascades et les films de Mission ont connu certains des moments les plus importants et les plus élaborés jamais tournés.

«Mais il tient à pousser les choses plus loin que quiconque n’a jamais fait auparavant – et, évidemment, la grande inconnue est de savoir si vous pouvez réellement filmer dans l’espace.

«Il est quasiment certain de pouvoir faire fonctionner quelque chose et en a également parlé à la Nasa.»







(Image: NASA TV / AFP via Getty Images)



Les plans feraient de Tom la première star hollywoodienne à filmer des scènes pour un film dans l’espace – tandis que l’acteur lui-même est bien connu pour ses cascades audacieuses dans la série.

En 2017, Tom s’est cassé la cheville lors du tournage d’une cascade pour Mission Impossible 6 – et il a déjà fait la une des journaux pour filmer sur le côté d’un avion alors qu’il décollait.

Pendant le tournage de Mission Impossible 7, un incendie s’est déclaré lors d’une cascade de moto qui a retardé le tournage – mais personne n’a été blessé.

La série de films Mission Impossible a rapporté plus de 3,5 milliards de dollars (2,6 milliards de livres sterling) au box-office au cours des 24 dernières années.

Les septième et huitième tranches devaient être publiées respectivement le 23 juillet 2021 et le 5 août 2022 – mais ont été retardées en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

Les films devraient maintenant sortir le 19 novembre 2021 et le 4 novembre 2022 respectivement.