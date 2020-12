L’acteur Tom Cruise a récemment fait irruption sur des membres d’équipage sur le tournage de «Mission: Impossible 7» sur une violation des protocoles Covid-19 dans un effort apparent pour empêcher de nouvelles perturbations d’un film dont la production a déjà été retardée par la pandémie.

«Nous créons des milliers d’emplois», peut-on entendre M. Cruise, la star du film, dans un clip audio qui a fuité et jonché de jurons. «Je ne veux plus jamais le revoir! Déjà! Et si vous ne le faites pas, vous êtes viré!

L’enregistrement a été publié mardi par Le soleil, un tabloïd britannique, et son authenticité a été confirmée par deux sources proches du film. Une source a déclaré que M. Cruise s’était entretenu avec des membres de l’équipage de «Mission: Impossible 7» au sujet d’une violation des protocoles Covid-19 sur le plateau de Londres, et que d’autres détails n’étaient pas immédiatement disponibles.

M. Cruise est apparemment devenu furieux après avoir aperçu deux membres d’équipage debout ensemble devant un écran d’ordinateur, en violation d’une règle sur le plateau exigeant que les gens se tiennent à environ six pieds l’un de l’autre, a rapporté The Sun.