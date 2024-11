Tom Cruise en pourparlers pour la suite de « Days Of Thunder » chez Paramount

Tom Cruise est en pourparlers avec Paramount Pictures pour revenir jouer dans une suite à son drame NASCAR de 1990 Jours de tonnerreont confirmé des sources à Deadline.

Paramount n’a pas pu être contacté pour commenter, et les détails quant à la direction créative qui pourrait être prise sont pour l’instant secrets. Aucun autre attachement créatif à un tel projet n’a été divulgué.

Connu pour ses scènes de course pleines d’adrénaline et sa bande-son emblématique, le film réalisé par Tony Scott Jours de tonnerre met en vedette Cruise dans le rôle de Cole Trickle, un pilote de stock-car débutant et impétueux qui rejoint NASCAR et doit surmonter des défis personnels et professionnels pour réussir. Le portrait de Trickle par Cruise faisait partie des films renforçant son statut de star d’action dans la foulée de Top Gun. Notamment, le projet l’a également vu être présenté à Nicole Kidman, qui collaborera ensuite avec lui sur des films comme Loin et loin et Les yeux grands fermés, sans parler d’être sa femme depuis 11 ans.

Scénarisé par la légende Robert Towne, à partir d’une histoire conçue avec Cruise, le film original a été produit par Don Simpson et Jerry Bruckheimer. Robert Duvall, Randy Quaid, Cary Elwes, Caroline Williams et Michael Rooker complètent le casting.

Actuellement en train de tourner un nouveau film d’Alejandro G. Iñárritu pour Warner Bros et Legendary, dont on ne sait pas grand-chose, Cruise vient de jouer dans Mission : Impossible – Dead Reckoning, première partiedont la suite sortira en salles via Paramount le 23 mai 2025.

L’actualité Cruise d’aujourd’hui a été rapportée pour la première fois par THR.