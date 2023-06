Tom Cruise ébloui par Janet Jackson : « C’est une déesse »

Tom Cruise ne se retient pas lorsqu’il s’agit de son adoration pour Janet Jackson.

La star de « Top Gun » a assisté à la première mondiale de « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » à Rome dimanche et a partagé qu’il avait passé son jour de congé le mois dernier pour voir la sœur de Michael Jackson en direct.

« C’était un moment, ouais, c’était ma soirée. C’était ma dernière pause », a déclaré Cruise à Entertainment Tonight. « Je veux juste te dire d’aller voir Janet. »

Cruise a souligné qu’il était enthousiaste lors de la performance de Jackson. « Je suis là-dedans, ouais, allez ! C’est Janet, c’est une légende », a-t-il déclaré au point de vente.

Après le spectacle en mai, Jackson est allée sur Instagram et a partagé une photo avec Cruise, révélant son surnom secret pour l’acteur.

« T, c’était si bon de vous voir et agréable de passer du temps ensemble », a-t-elle légendé le message.

S’adressant au petit nom, Cruise a dit : « Ouais, elle m’appelle T. Écoute, elle peut m’appeler comme elle veut. C’est Janet Jackson ! C’est une déesse. C’est une déesse. »

S’exprimant sur le succès de la franchise « Mission: Impossible », Cruise a déclaré au point de vente que « c’est incroyable ».

« Je me pince tous les jours. Je ne tiens rien pour acquis », a-t-il ajouté.

« Je me souviens avoir eu 18 ans, faire des ‘Taps’, et je me souviens avoir eu quatre ans et avoir pensé que je voulais faire des films, et je veux parcourir le monde, et maintenant nous sommes à Rome », a-t-il poursuivi. « C’est quelque chose que je suis constamment [feeling like], « C’est tellement hors du corps » et « Qu’est-ce qui se passe ? C’est sauvage’… Je me sens juste très privilégié. »

En mai, la co-star de Cruise, Vanessa Kirby, a partagé des détails sur la façon dont la star n’a « pas peur » lorsqu’elle filme ses propres cascades.

Kirby, qui joue le rôle de White Widow dans « Mission : Impossible – À l’estime, première partie » se souvient avoir été témoin d’un parachute de croisière d’une moto alors qu’il descendait d’une falaise en Islande.

« Il l’a fait plusieurs fois en une journée », a déclaré Kirby à Variety à l’époque. « Il l’a fait consécutivement… et à plusieurs reprises afin de pouvoir en capturer tous les angles et les côtés. »

Si Cruise devient nerveux, il ne le montre certainement pas.

« Il était tellement calme », ​​se souvient l’actrice. « Il n’avait pas peur. Il trouvait ça exaltant. Ce genre de croyance dans le cinéma et ce que l’on pouvait réaliser et sa passion pour cela est tellement inspirant. Il croit en quelque sorte qu’il peut faire l’impossible et puis il le fait… J’adore être un partie de la franchise. Je suis vraiment excité de revenir.

Le septième opus de la franchise « Mission : Impossible » sortira dans les salles le 14 juillet.