Tom Cruise défie la mort dans la nouvelle bande-annonce de « Mission : Impossible »

Êtes-vous prêt pour plus impossible des manigances ?

Tom Croisière est de retour pour une autre mission impossible consistant à conduire des motos hors des falaises, à se battre au sommet des trains, à se battre à l’intérieur des trains tombant des falaises, à conduire des motos volées dans des pantalons d’église et bien plus encore dans le septième film de la saga à succès.

Dans Mission : Impossible – À l’estime, première partieEthan Hunt(Tom Croisière) et son équipe du FMI se lancent dans leur mission la plus dangereuse à ce jour : traquer une nouvelle arme terrifiante qui menace toute l’humanité avant qu’elle ne tombe entre de mauvaises mains.

Avec le contrôle de l’avenir, le destin du monde en jeu et les forces obscures du passé d’Ethan qui se rapprochent, une course mortelle autour du monde commence.

Confronté à un ennemi mystérieux et tout-puissant, Ethan est contraint de considérer que rien ne compte plus que sa mission, pas même la vie de ceux qui lui tiennent le plus à cœur.

Découvrez la bande-annonce ci-dessous:

« Si le vent était trop fort, il me ferait sauter de la rampe », a déclaré Cruise à propos de la cascade la plus dangereuse de sa carrière dans un interview avec Empire. « L’hélicoptère [filming the stunt] était un problème parce que je ne voulais pas marteler cette rampe à toute vitesse et être heurté par une pierre. Ou si je partais d’une manière bizarre, on ne savait pas ce qui allait se passer avec la moto. J’ai eu environ six secondes une fois que j’ai quitté la rampe pour tirer la goulotte et je ne veux pas m’emmêler dans le vélo. Si je le fais, ça ne va pas bien finir.

Dirigé par Christophe McQuarriele blockbuster très attendu de l’été met en vedette Tom Cruise, Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Fergusson, Vanessa Kirby, Esaï Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henri Czerny, Karité Whigham, Greg « Tarzan » Davis, Charles Parnel, Frédéric Schmidt, Cary Elwes, Marc Gatiss, Indira Varmaet Rob Delaney.

Mission : Impossible – À l’estime, première partie ouvre en salles le 12 juillet 2023.