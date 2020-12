Tom Cruise a déclenché une tirade furieuse de langage grossier contre les membres de l’équipe du prochain film Mission Impossible 7 après avoir bafoué les mesures de santé et de sécurité de Covid.

Un enregistrement audio a émergé du tournage du prochain blockbuster – qui a été tourné au Royaume-Uni et en Europe ces derniers mois tout en concurrençant tous les défis que la pandémie de Covid-19 présente.

L’acteur de 58 ans – qui joue Ethan Hunt dans la série de films Mission Impossible et produit également les films – aurait perdu son sang-froid en apercevant deux membres d’équipage debout à moins de deux mètres l’un de l’autre à un poste informatique.

Il a ensuite crié sur le couple, leur lançant des jurons abusifs et les a accusés de mettre en péril le monde entier d’Hollywood pendant son explosion.







(Image: Riccardo Antimiani / EPA-EFE / REX / Shutterstock)



Le Sun, qui a publié l’audio de l’explosion sur son site Web, affirme que cinquante membres du personnel des Warner Brothers Studios à Leavesden, Londres, ont été témoins de l’explosion et ont été stupéfaits par son niveau de colère volcanique.

Dans sa diatribe, il a menacé tous les membres d’équipage que leurs emplois seraient supprimés s’ils ne respectaient pas les règles strictes de Covid-19.

Il a fait rage: «Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si tu ne le fais pas, tu es viré, si je te vois recommencer, tu es foutu.







(Image: VCG via Getty Images)



«Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et vous aussi et vous aussi. Et vous, ne recommencez jamais.

Alors qu’il a poursuivi en affirmant que «chaque studio» à Hollywood attendait de voir comment Tom Cruise a réalisé son nouveau film Mission Impossible pour continuer avec le leur.

Il a crié: «Je suis au téléphone avec tous les studios la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films.

«Nous créons des milliers d’emplois que vous êtes les mères.»

Il a également affirmé que «l’avenir de cette f *** ing industrie» est ce avec quoi il «couche» chaque nuit.

Mission Impossible n’est pas le seul film à être de retour en production après le verrouillage du monde occidental en mars.

La télévision britannique, y compris EastEnders et Strictly Come Dancing, a continué après avoir augmenté les mesures de santé et de sécurité, utilisant des astuces de caméra et la distance sociale pour terminer le travail.

Alors que de nombreuses productions testent continuellement les acteurs et l’équipe et utilisent des groupes de bulles pour permettre au tournage de se poursuivre de la manière la plus sûre possible au milieu de la pandémie en cours.

L’explosion étonnante de Tom fait écho à d’autres rages douteuses de stars de A List – telles que Christian Bale qui a autrefois crié à un membre de l’équipe lors du tournage de Terminator Salvation en 2008 après avoir prétendument ruiné sa concentration en marchant sur le plateau.