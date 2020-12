Tom Cruise peut avoir besoin de se tirer de Mission Impossible 7 après avoir apparemment été grogné pour avoir porté un masque sur le plateau qui offre peu ou pas de protection contre Covid-19.

L’acteur de 58 ans, de la taille d’une pinte, a déclenché une éruption volcanique de colère contre deux membres d’équipage du MI: 7 pour avoir enfreint la santé et la sécurité de Covid en se tenant à moins de deux mètres l’un de l’autre plus tôt cette semaine.

Un enregistrement de son explosion explosive a révélé qu’il menaçait de renvoyer quiconque refusait de suivre à la lettre les règles de Covid-19 – et sa fureur était si extrême que cinq membres d’équipage auraient démissionné en signe de protestation.

Cependant, la star de A List a été aperçue portant un masque « protecteur » sur le tournage de Mission Impossible que les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) américains ont averti n’offrent aucune protection du tout.







TMZ rapporte: «Le masque que Tom porte sur presque toutes les photos des différents ensembles de ‘Mission: Impossible 7’ n’est PAS recommandé par le CDC … et l’agence a en fait mis en garde contre le port de tout masque avec des valves comme celle-ci [Tom’s] balancement. »

Le site Web d’informations a affirmé avoir retrouvé le masque exact porté par Tom, affirmant qu’il provenait d’une société appelée Jupiter Gear.

Et ils affirment que la société prévient même explicitement que le masque permet aux gouttelettes de respirer de s’échapper rapidement.







TMZ déclare: «Le fabricant déclare que le masque est principalement destiné à être porté pendant l’activité physique, les valves étant conçues pour« libérer rapidement une respiration expirée chaude et humide ».

« En d’autres termes, il y a encore de bonnes chances que des gouttelettes respiratoires s’échappent … et c’est dangereux avec ce coronavirus aéroporté. »

Alors que le CDC a dit à propos de telles conceptions: « ce type de masque peut ne pas vous empêcher de propager le COVID-19 à d’autres. Le trou dans le matériau peut permettre à vos gouttelettes respiratoires de s’échapper et d’atteindre les autres. »

Au Royaume-Uni, les experts en santé et sécurité cinématographiques First Option recommandent d’utiliser des masques de type respirateur N95 sur un plateau de productions cinématographiques et télévisuelles après avoir été trouvés dans une étude pour aider à réduire le risque de propagation de Covid jusqu’à 85%.

Ils notent également les masques à valve: « bien qu’efficace pour empêcher les particules d’atteindre le porteur, n’empêche pas la libération de particules respiratoires expirées du porteur dans l’environnement ».

Plus tôt cette semaine, un enregistrement audio a révélé que Tom déclenchait sa rage alimentée par la bombe F contre les membres d’équipage qui se tenaient à moins de deux mètres l’un de l’autre sur le plateau de MI: 7 – qui a tourné au Royaume-Uni et en Europe toute l’année.

Il a crié: «Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si tu ne le fais pas, tu es viré, si je te vois recommencer, tu es foutu.

«Et si quelqu’un dans cette équipe le fait – c’est tout, et vous aussi et vous aussi. Et vous, ne recommencez jamais.

Sa réponse explosive a divisé les fans – certains le félicitant d’avoir adopté une approche sévère de la santé et de la sécurité de Covid, tandis que d’autres ont exprimé leur inquiétude quant au fait que son explosion de rage soit allée trop loin.

Maintenant qu’il a été surpris par son propre masque, certains l’ont qualifié d’hypocrite.

Un fan a commenté sur Twitter: « Il aurait littéralement pu les infecter tous en criant à travers les valves. »