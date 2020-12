Le journal Sun a publié des fuites audio du producteur et star de « Mission: Impossible 7 », Tom Cruise, criant aux membres de l’équipage à l’extérieur de Londres dans une tirade remplie de jurons, prétendument pour avoir enfreint les protocoles de sécurité définis par COVID-19.

Dans l’audio, Cruise peut être entendu crier: « Nous sommes l’étalon-or. Ils sont là-bas à Hollywood en train de faire des films à cause de nous. Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons. Je suis au téléphone. avec chaque studio (explétif) la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois, vous (juron). Je ne veux plus jamais le revoir . Déjà! »

Paramount Studios a refusé de commenter l’audio à USA TODAY. Le site Web de l’industrie Variety a cité deux sources proches de la production confirmant qu’il s’agissait de Cruise.

Le soleil a rapporté l’explosion sur le plateau de Leavesden, en Angleterre, a commencé devant l’équipage de 50 personnes après que Cruise ait vu deux membres d’équipage debout trop près l’un de l’autre devant un écran d’ordinateur.

Cruise a ensuite dit à l’équipage: « Si je vous vois le refaire, vous êtes parti (juron). Et si quelqu’un dans cet équipage le fait, c’est tout – et vous aussi et vous aussi. Et vous, n’est-ce pas ( explétif) recommencez. «

La franchise d’action a été fermée en février à Venise, en Italie, à la suite d’une épidémie de coronavirus dans le pays avant le premier jour de production. Le film a connu plus de retards en octobre lorsque 12 personnes sur le plateau italien ont été testées positives pour COVID-19, a rapporté Variety. La production a repris une semaine plus tard. Il y a deux semaines, l’ensemble est revenu au Royaume-Uni

Tom Cruise:Se trouve au-dessus d’un train norvégien en mouvement dans le cascadeur « M: I 7 » filmé

«Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur (jurons) maison parce que notre industrie est fermée. Cela ne va pas mettre de la nourriture sur leur table ou payer leurs études universitaires. C’est ce avec quoi je dors tous les soirs – et l’avenir de cette industrie (explétive), « Cruise a fulminé dans la fuite. « Alors je suis désolé, je suis au-delà de vos excuses. Je vous l’ai dit, et maintenant je le veux, et si vous ne le faites pas, vous êtes absent. il a compris? Si je le revois, tu es parti (juron). «

« Suis-je clair? Comprenez-vous ce que je veux? Comprenez-vous la responsabilité que vous avez? Parce que je vais gérer votre raison, et si vous ne pouvez pas être raisonnable et que je ne peux pas gérer votre logique, vous êtes tiré, « Cruise a continué, alors que des voix peuvent être entendues répondant, » Oui monsieur. «

« C’est ça. C’est ça. Je vous fais confiance les gars pour être ici, » dit calmement Cruise à la fin de l’enregistrement audio.

« Mission: Impossible 7 », réalisé par Christopher McQuarrie, devrait sortir le 19 novembre 2021.