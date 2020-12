Tom Cruise cherche à franchir le pas ultime pour garantir que le tournage de Mission: Impossible 7 ne soit plus touché par des problèmes liés à Covid-19.

L’acteur et producteur de 58 ans a vu la production du dernier opus de la franchise Mission: Impossible frappé par un certain nombre de problèmes ces derniers mois.

Le film à gros budget a vu des problèmes liés au coronavirus interrompre le tournage, Tom faisant rage au sujet des membres d’équipage ne respectant pas les restrictions de distance sociale, ce qui a conduit certains à démissionner.

The Sun a rapporté que l’acteur dépensait des millions pour adapter une ancienne base du ministère de la Défense, en vue de terminer le film à Longcross dans le Surrey, après avoir tout transféré de Leavesden dans le Hertfordshire.

Il y a eu un certain nombre de retards et Tom a finalement perdu son sang-froid à cause de la distanciation sociale et a été vu en train de crier dans une vidéo: « Si je te vois le refaire, tu es f ***dans g disparu. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait, c’est tout.

L’explosion a vu cinq membres du personnel quitter le projet.

Cela fait suite à l’arrêt du tournage à deux reprises pour des problèmes liés au coronavirus, alors qu’ils étaient en Italie.

Pour commencer le tournage au Royaume-Uni, Tom a fait appel au secrétaire à la Culture Oliver Dowden et en juillet son plaidoyer personnel a été couronné de succès.

Alors que Tom a fait face à un certain nombre de problèmes de production sur le plateau, il a également trouvé un léger soulagement alors qu’il se serait rapproché de sa co-vedette de 38 ans, Hayley Atwell.

Le couple a été photographié sur le plateau et a l’air très à l’aise l’un dans l’autre et une source a déclaré au Sun: « Tom et Hayley se sont bien entendus dès le premier jour.

«Le verrouillage, et toutes les difficultés qui l’accompagnaient, les ont rapprochés.

«Ils se sont rencontrés après des heures et elle est allée dans son quartier londonien.

«Ils s’entendent à merveille. Les deux semblent très heureux.

