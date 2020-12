Tom Cruise avait quelques mots de choix pour les membres du Mission: impossible 7 équipage après que des individus aient apparemment enfreint le protocole du coronavirus.

Dans ce qui semble être un enregistrement audio pris sur le plateau et publié par Le soleil, qui peut être entendu ici, l ‘acteur est entendu s’en prendre aux membres de l’ équipe de production pour «se tenir autour d ‘un putain d’ ordinateur», violant ainsi les exigences de distanciation sociale établies en raison de la pandémie.

Comme entendu dans l’enregistrement, il a commencé sa tirade en déclarant qu’ils essayaient d’être le « gold standard » en termes de productions cinématographiques et que l’industrie comptait sur le film. « Ils sont de retour à Hollywood en train de faire des films à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons! » Cruise a crié: « Je suis au téléphone avec tous les f-king studio la nuit, les compagnies d’assurance, les producteurs, et ils nous regardent et nous utilisent pour faire leurs films. Nous créons des milliers d’emplois que vous mère … kers. «

Il a poursuivi en déclarant que quiconque enfreindrait le protocole serait renvoyé en disant: « Aucune excuse. Vous pouvez le dire aux gens qui perdent leur maison en raison de la fermeture de notre industrie. Cela ne va pas mettre de la nourriture sur leur table ou payer leurs études universitaires. «