Tom Cruise avait le béguin pour Lady Gaga avant ses fiançailles : Source

Tom Cruise aurait été blessé par les fiançailles de Lady Gaga avec Michael Polanski parce qu’il voulait sortir avec elle.

Un initié a révélé En contact chaque semaine « Tom adore Gaga et n’hésite pas à dire qu’il la trouve phénoménale, mais il doit encore une fois rayer une autre femme de la liste des petites amies potentielles : elle est prise, et il semble qu’elle va vraiment épouser ce type. »

Pour ceux qui ne le sauraient pas, Gaga a confirmé sa romance avec l’homme d’affaires Polanski en 2020 après que les deux aient été vus en train de s’embrasser lors d’une soirée de réveillon du Nouvel An à Las Vegas.

Le Visage impassible Le chanteur a ensuite qualifié l’homme d’affaires de « toute ma vie » lors d’une conversation avec Le Hollywood Reporter en 2021.

Mais Cruise aurait « un faible pour Gaga depuis des années » et aurait même demandé au hitmaker d’enregistrer la chanson thème de son album. Top Gun redémarrer.

« Il voulait et veut toujours qu’elle soit impliquée dans les projets à venir et pense que ce serait une excellente façon de passer du temps ensemble et d’explorer la connexion », a déclaré la source au média. « Mais maintenant, avec les fiançailles, il va devoir y faire face. »