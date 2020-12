« Je ne veux plus jamais le revoir, jamais! Et si tu ne le fais pas, tu es viré, si je te vois le refaire, tu es f ** king parti. Et si quelqu’un dans cette équipe le fait ça – c’est tout, et vous aussi et vous aussi », peut-on entendre Cruise dans la bande audio exclusive de The Sun.

La diatribe intervient après que deux membres d’équipage se seraient apparemment tenus à moins de 2 mètres (environ 6 pieds) l’un de l’autre sur le plateau du film, a rapporté le tabloïd britannique.

« Nous sommes l’étalon-or. Ils sont là-bas à Hollywood pour faire des films en ce moment à cause de nous! Parce qu’ils croient en nous et en ce que nous faisons », peut-on entendre Cruise dans l’enregistrement audio. « Nous créons des milliers d’emplois que vous les m * therf ** kers. Je ne veux plus jamais le revoir! »

Paramount Pictures produit le film. Il est actuellement tourné au Warner Bros. Studio à Leavesden, Hertfordshire, à l’extérieur de Londres, où l’enregistrement aurait été réalisé. Warner Bros., comme CNN, appartient à WarnerMedia.