Tom Cruise aurait planifié la suite de Days of Thunder

Tom Croisière semble envisager une autre suite nostalgique chez Paramount et profiter du succès de Top Gun : Maverick en développant une suite à son film NASCAR de 1990 Jours de tonnerre.

Selon Le journaliste hollywoodienCruise met certainement tout en œuvre pour offrir davantage de succès à succès à Paramount, aux côtés d’un autre Top Gun sortie, et l’avenir de la Mission : Impossible franchise qui semble encore être étendue au-delà du prochain film, la star accro à l’adrénaline est maintenant apparemment prête à donner Jours de tonnerre le Top Gun traitement. Une source « proche des discussions » aurait déclaré :

« Il parle [to Paramount] à propos de Top Gun et Days of Thunder. Ce sera ce qui se réunira en premier en termes de script. Cela dépend de l’idée et, en fin de compte, du scénario. je ne pense pas qu’un [Days of Thunder sequel] est une très mauvaise idée. Vous auriez pu dire que revisiter Top Gun était une très mauvaise idée. Je ne l’écarterais pas.