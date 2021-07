Tom Cruise à Wimbledon avec ses co-stars Hayley Atwell et Pom Klementieff

Tom Cruise est sorti à Wimbledon ce week-end en ressemblant à la royauté hollywoodienne.

La star de « Mission: Impossible 7 » s’est présentée samedi et dimanche pour les finales de tennis, souriant et portant à chaque fois des costumes bleu vif avec une cravate et des lunettes de soleil aviateur.

Il a fait sensation samedi en arrivant pour la finale du simple dames dans un costume trois pièces, flanqué de ses co-stars Hayley Atwell et Pom Klementieff, et s’est assis dans les gradins entre les deux. Les photographes l’ont capturé en train de rire avec Atwell, l’actrice britannique célèbre pour son rôle de Peggy Carter dans « Captain America: The First Avenger ».

Atwell portait une robe mi-longue à imprimé crème avec des escarpins rouges et un trench-coat crème, tandis que Klementieff portait un pantalon court noir et une veste jaune moutarde brillante, accessoirisée d’une boucle de ceinture en forme de cœur et de lunettes de soleil assorties.

Cruise a tout gardé dans la famille « M:I », de retour pour la finale du simple messieurs dimanche accompagné de la co-star Esai Morales, qui portait un costume marron, une chemise et une cravate.

Les stars sont arrivées les deux jours sans masques, bien que Wimbledon n’ait eu besoin de masques que pour se déplacer dans l’enceinte de la salle, pas en étant assis dans les gradins.

La production de « Mission: Impossible 7 » a été fermée au Royaume-Uni pendant une semaine et demie début juin lorsque COVID-19 a été détecté sur le plateau lors de tests de routine, a déclaré Paramount à USA TODAY dans un communiqué.

En février 2020, la production a été arrêtée à Venise, en Italie, à la suite d’une épidémie de coronavirus dans le pays avant le premier jour de tournage. L’ensemble a également fermé pendant une semaine en octobre après qu’une douzaine de personnes ont été testées positives pour COVID-19, a rapporté Variety.

Cruise, le producteur du film, a fait la une des journaux internationaux en 2020 lorsqu’une fuite audio du plateau a capturé une diatribe remplie d’exultations dans laquelle il a crié aux membres de l’équipe de se tenir trop près les uns des autres, en violation des protocoles de sécurité.

Contribution : Bryan Alexander