TOM Cruise est devenu un super-héros de la vraie vie en sauvant la vie de sa co-star quand il l’a plaquée au sol quelques instants avant qu’elle n’ait été sur le point de marcher dans une pale d’hélicoptère en rotation « mortelle ».

Dans une scène plus proche de son film de pilote de chasse Top Gun, l’acteur hollywoodien a permis à Elisabeth Shue de tromper la mort sur le tournage du film comique-dramatique Cocktail en se précipitant à sa rescousse.

Tom Cruise est passé à l’action pour sauver la vie d’Elisabeth Shue sur le tournage de Cocktail alors qu’elle s’apprêtait à entrer dans une lame en rotation Crédits: Rex

Elisabeth et Tom ont tourné Cocktail dans un film de comédie dramatique en 1987 Crédits: Rex

L’acteur hollywoodien – photographié ici en train d’atterrir son hélicoptère avant le tournage de Mission Impossible 7 dans le Yorkshire du Nord – a plaqué sa co-vedette au sol pour lui sauver la vie Crédits: Splash

L’actrice n’était pas au courant du protocole en sortant d’un hélicoptère, car les pales du rotor tournent toujours furieusement même après que le pilote a éteint le moteur.

Mais Tom – qui même en 1987 était un hélicoptère et un pilote de jet parfaitement formé – a évité le danger en l’attaquant au sol au rugby, évitant une mort instantanée certaine pour Elisabeth.

Les détails de l’incident dramatique – qui s’est produit il y a 34 ans alors que les procédures de sécurité n’étaient pas aussi strictes – n’ont été révélés que maintenant après que l’opérateur de la caméra aérienne sur le tournage du film, Bill Bennett ASC, a révélé l’histoire dans un groupe Facebook appelé Histoires d’équipage.

Remarquablement, Tom a eu vent de la publication de l’histoire par Bill en ligne et l’a confirmé.

Le message a été vu par l’écrivain Mike Timm, qui l’a envoyé au réalisateur de Mission Impossible Christopher McQuarrie – qui tourne actuellement le septième épisode avec Tom.

Mike a déclaré à Bill: « J’ai envoyé ce message à Christopher McQuarrie, qui travaille avec Tom sur MI. Il a adoré l’histoire et, bien sûr, Tom l’a confirmée. »

Bill, maintenant un des meilleurs directeurs de la télévision et de la photographie commerciale, a déclaré que l’équipe du film Cocktail – qui a frappé les écrans de cinéma en 1988 – a été «secouée» par «l’appel rapproché».

«J’ai vu Tom Cruise sauver la vie d’Elisabeth Shue, pour de vrai», dit-il.

L’histoire de Tom sauvant la vie d’Elisabeth sur le tournage de Cocktail n’a été révélée qu’après que les détails ont été révélés par un opérateur de caméra aérienne. Crédits: Rex

La star de Jack Reacher était un hélicoptère et pilote de jet entièrement formé en 1987. Crédit: Alamy

Tom – photographié ici sur le tournage de Mission Impossible 7 – a confirmé l’histoire Crédit: Alamy

«Nous filmions la scène depuis un hélicoptère, où Tom et Elisabeth montent à cheval le long de la plage. Nous tournions un film, mais j’avais un magnétoscope dans l’hélicoptère pour enregistrer les images vidéo de la caméra.

«Après quelques prises, le pilote atterrissait l’hélicoptère sur la plage, et Tom et Elisabeth venaient regarder les prises de vue et prendre les notes du directeur. Le seul moniteur était à ma position d’opération sur le siège avant gauche du hélicoptère. »

Bill a expliqué que, comme ils ne seraient au sol que pendant quelques minutes, le pilote laissait le moteur continuer à tourner avec les rotors en rotation.

« C’était également assez bruyant, et il fallait crier pour être entendu par-dessus le bruit du moteur », a-t-il ajouté.

«Vous devez savoir, lorsque vous travaillez autour d’hélicoptères, que la zone à l’arrière de l’hélicoptère, où le rotor de queue tourne, est mortelle.

«Le rotor est invisible lorsqu’il tourne, et si vous y entrez, il vous tuera instantanément. C’est une zone totalement interdite lorsque vous travaillez autour d’hélicoptères.

«Donc, après avoir atterri pour la deuxième ou la troisième fois, Tom et Elisabeth sont venus, j’ai ouvert la portière latérale de l’hélicoptère et ils se sont penchés pour regarder la photo sur le moniteur.

« Le directeur leur a donné quelques notes, et Elisabeth, devenue très excitée, a décollé brusquement, courant vers l’arrière de l’hélicoptère. »

Bill a dit qu’il était attaché avec un harnais à cinq points et qu’il était donc incapable de se précipiter à sa rescousse, mais il s’est penché frénétiquement et a crié « arrêtez ».

« Juste au même moment où Tom a vu où Elisabeth allait », at-il ajouté.

Tom, photographié ici en 2012, a frappé Jack Reacher, « a instantanément vu le danger » quand il co-star s’est dirigé vers les lames en rotation Crédit: © 2016 PARAMOUNT PICTURES. TOUS LES DROITS SONT RÉSERVÉS.

Tom et Hayley Atwell menottés ensemble sur le tournage de Mission Impossible 7 à Rome Crédit: The Mega Agency

Tom effectuant sa propre cascade sur le tournage de Mission Impossible 7 Crédits: Splash

« Tom est un pilote, évalué à la fois dans les avions et les hélicoptères, et a immédiatement vu le danger. Il s’est précipité sur elle, mais n’a pu que lui attraper les jambes et la plaquer au sol.

«Il la fit rouler, la traînant en même temps, et tu pouvais voir la colère momentanée sur son visage alors qu’elle criait« Pourquoi as-tu fait ça? »

«Mais à ce moment-là, il pointe le rotor de queue qui est maintenant à quelques mètres, lui criant qu’elle a failli mourir.

«À ce moment-là, elle est devenue blanche, et il l’a tirée vers l’avant de l’hélicoptère et ils sont partis.

« Nous tous dans l’hélicoptère, nous sommes assez secoués par l’appel rapproché, mais il n’y avait rien à dire. Tom avait, à cet instant, vraiment sauvé sa vie. »

L’incident choquant s’est produit en 1987, à un moment où Bill dit que «les réunions de sécurité obligatoires n’étaient pas couramment organisées».

« Si c’était le jour d’aujourd’hui, il y aurait eu une réunion de sécurité très formelle qui aurait lieu avant l’arrivée de l’hélicoptère, pour discuter de tous les dangers de travailler autour des hélicoptères », a-t-il ajouté.

Et même plus de trois décennies plus tard, Tom continue de montrer son courage en exécutant ses propres cascades terrifiantes sur le tournage de Mission Impossible.

Lui et sa co-star Hayley Atwell ont été vus se précipiter le long du toit d’un train en mouvement dans une scène audacieuse pour le nouveau film tourné dans le Yorkshire du Nord.

Vêtu de noir, Tom, 58 ans, a été photographié en train de courir sur un lit de charbon pour son retour au rôle d’Ethan Hunt, un agent de Impossible Missions Force, dans le film réalisé par Christopher McQuarrie.

Hayley, qui a 20 ans sa cadette, a également semblé plus que capable alors qu’elle se débattait avec le train tremblant – ayant déjà eu une certaine expérience de l’action de son temps en tant que Peggy Carter dans l’univers cinématographique Marvel.

Le Sun a révélé en décembre que le couple à la recherche de sensations fortes s’était fréquenté en secret après avoir été repéré se tenant la main lors d’une projection à Londres.