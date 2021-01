Tom Cruise a été qualifié de « cauchemar » par l’équipe travaillant sur le dernier film de Mission Impossible alors que la production quittait le Royaume-Uni pour les Emirats Arabes Unis – laissant certains inquiets de savoir comment et quand ils rentreraient chez eux.

Le film à succès a connu de sérieux retards depuis le début de la production en 2019.

Le tournage a été arrêté l’année dernière en raison de la pandémie de Covid-19, et les gros titres ont été faits depuis que les caméras ont recommencé à tourner plus tard l’année dernière à la suite d’une explosion explosive de Tom, 58 ans, à cause de la distanciation sociale sur le plateau.

Maintenant, certains membres d’équipage sont contrariés par le tournage du déménagement au Moyen-Orient alors que les couloirs de voyage du Royaume-Uni ont été claqués dans la région – les vols directs depuis et vers le Royaume-Uni étant en vigueur à partir de ce week-end.







(Image: AFP via Getty Images)



Les EAU ont également été ajoutés à la «liste rouge» du Royaume-Uni, ce qui signifie que tous les voyageurs au Royaume-Uni en provenance de la région devront s’auto-isoler pendant 10 jours – avec la possibilité que des quarantaines hôtelières entrent en vigueur dans les semaines à venir.

Les membres de l’équipe du Royaume-Uni travaillant sur les films Mission Impossible seraient en détresse quant à l’impact que le travail pourrait avoir sur leur vie.

The Sun rapporte: «Malheureusement, cela a eu un prix après que le Royaume-Uni ait fermé ses frontières, et maintenant, de nombreux membres de l’équipe de production – en particulier les employés plus jeunes qui ne reçoivent pas de gros salaires – sont en armes et veulent simplement rentrer chez eux. . »







(Image: Rex)



La publication rapporte qu’un membre d’équipage déclare: «On a l’impression que tout est contre nous en ce moment et que le moral est vraiment au plus bas.

«Beaucoup d’entre nous aimeraient réduire nos pertes et laisser les choses pendant un certain temps, puis reprendre quand nous le pouvons.

«Mais Tom est complètement obsédé par la finition et rien ne l’arrêtera. C’est la personne la plus déterminée. C’est impressionnant, mais c’est un cauchemar.

Mirror Online a contacté le porte-parole de Tom pour commentaires.

Le prochain film de Mission Impossible devrait sortir le 19 novembre de cette année – quatre mois plus tard que prévu initialement.

Un huitième film de la série – tourné dos à dos en même temps que le septième – devrait sortir le 4 novembre 2022.