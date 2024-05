Tom Cruise a fait une blague à Glen Powell en faisant semblant de perdre le contrôle de son hélicoptère

Glen Powell partage un aperçu de son amitié avec la star hollywoodienne Tom Croisière. Les deux acteurs sont devenus de bons amis après avoir travaillé ensemble sur le tournage de « Top Gun : Maverick », et Glen a des souvenirs particuliers à partager de son tournage du film populaire, notamment un tour en hélicoptère à Londres après avoir retourné certaines scènes aux Pinewood Studios.

Lors de sa dernière interview avec GQ Magazine, l’acteur a expliqué ce qui s’est passé lorsque Tom a décidé de lui faire une blague alors qu’il était encore en l’air. « Tom dit ‘Oh non, oh non’ et il commence à larguer l’hélicoptère au-dessus de Londres », a déclaré Glen lors de l’interview. « Je me disais : ‘Est-ce que je suis sur le point d’être le type anonyme qui meurt avec Tom dans un trou fumant au milieu de Londres ?' », se demandait-il à l’époque.

Cependant, il a rapidement remarqué qu’il ne s’agissait que d’une farce, car Tom est connu pour piloter des hélicoptères et de « vrais jets ». Il a également réalisé la plupart de ses scènes pour le film, y compris celles où il pilotait l’avion. Glen a également félicité Tom pour ses talents d’acteur et son respect envers l’équipe de tournage et toutes les personnes impliquées dans l’équipe de production.

«J’ai pu observer un gars qui connaissait tous les départements. Il était capable d’interagir clairement avec tout le monde, d’être très amical et respectueux et d’être capable de communiquer cette vision », a-t-il déclaré à la publication à propos de l’acteur, ajoutant qu’ils sont rapidement devenus des « âmes sœurs ».

Glen a également révélé qu’il avait fait part de ses doutes sur le rôle qui lui avait été proposé pour le film, et Tom a réécrit le personnage. «J’ai raconté mon article à Tom sur ce que je fais et ce que je fais bien, et il a écouté. Tom est un auditeur. Il écoute les membres de l’équipe, il écoute ses collaborateurs et il entend les gens », a déclaré l’acteur à GQ.