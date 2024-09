Tom Cruise a fait ses propres cascades lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques gratuitement

Tom Cruise a été responsable de l’un des moments les plus mémorables de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2024, offrant ses services gratuitement à une condition.

Tom Cruise à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2024.

Casey Wasserman, qui est président et président du comité LA28 pour les prochains Jeux olympiques d’été de 2028 à Los Angeles, a récemment expliqué comment le Jerry Maguire La star a participé à la cérémonie, au cours de laquelle il a sauté du haut du Stade de France, a salué les fans et a quitté le stade à moto en portant le drapeau olympique. La diffusion a ensuite été suivie d’images préenregistrées de Cruise traversant Paris, montant à bord d’un avion, sautant de l’appareil en parachute et atterrissant près du panneau Hollywood, où il a converti sa lettre O en deux des anneaux olympiques.

« L’histoire est que nous avons réalisé que nous produisions une émission de télévision en direct de 15 minutes, et j’ai donc embauché celui que je considère comme la meilleure personne au monde pour le faire », a déclaré Wasserman lors de la conférence CNBC x Boardroom : Game Plan à Santa Monica, en Californie, cette semaine, faisant référence au producteur Ben Winston, qui a eu l’idée d’intégrer Cruise dans l’équipe.

« Le meilleur dans tout ça, c’est que nous avons lancé le projet sur Zoom, et l’idée de départ était d’avoir une personne dans le stade comme doublure cascade », a poursuivi Wasserman. « On s’est dit : « Eh bien, il n’y a aucune chance que ça se produise. On va avoir quatre heures de tournage. On fera le truc avec le panneau Hollywood, il passera la main et c’est fait. Peut-être qu’on aura le reste et le reste sera juste une doublure cascade. » »

Tom Cruise saute du Stade de France lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2024 à Paris.

À leur grande surprise, Cruise a accepté le concert presque immédiatement, mais non sans avoir défini les conditions de sa participation. Wasserman se souvient : « Environ cinq minutes après le début de la présentation, [Cruise] « Je suis partant. Mais je le fais seulement si je peux tout faire », rejetant ainsi l’idée d’une doublure et insistant pour réaliser lui-même chaque aspect du segment.

Cependant, Wasserman a déclaré que Winston lui avait dit : « Ne sois pas trop excité. [Cruise] « Il adore faire ce genre de choses, mais quand son équipe se rend compte du nombre de jours de tournage et de répétitions qu’il va falloir, ça n’arrivera jamais. Je vous dis que je l’ai, mais ça n’arrivera jamais. »

Mais le Magnolia La star leur a prouvé qu’ils avaient tort. « Bien sûr, à chaque étape, il s’est davantage impliqué et s’est davantage engagé », a déclaré Wasserman.

Tom Cruise à la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de 2024 à Paris.

En plus de participer gratuitement, Cruise a accepté de s’impliquer dans la section Hollywood du segment pendant un moment particulièrement chargé de son emploi du temps, car il tournait encore le huitième Mission : Impossible film de l’autre côté de l’Atlantique.

« Il a fini le tournage Mission : Impossible « à 18 heures à Londres, il est monté directement dans un avion », se souvient Wasserman. « Il a atterri à Los Angeles à 4 heures du matin et a filmé la scène où il monte dans un avion militaire. À Los Angeles, il fait deux sauts depuis l’aéroport. [plane]Il n’a pas aimé le premier, alors il a fait un deuxième saut. Puis il a héliporté de Palmdale jusqu’au panneau Hollywood, a filmé de 13h à 17h, a héliporté jusqu’à l’aéroport de Burbank et a repris l’avion pour Londres.

Le huitième album de Cruise, toujours sans titre Mission : Impossible le film devrait sortir en salles le 23 mai 2025.