Tom Cruise a effectué un saut en parachute aux Jeux olympiques de Paris « gratuitement »

Tom Cruise n’est pas étranger aux gros gains hollywoodiens, mais son dernier rôle lui a été offert gratuitement.

L’acteur a volé la vedette lors de la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris, en réalisant une cascade lors de la passation symbolique du trophée à Los Angeles, la ville hôte en attente.

S’exprimant lors d’un panel pendant Sommet sur le plan de jeu de CNBC x Boardroomle président du comité d’organisation des Jeux olympiques de Los Angeles, Casey Wasserman, a déclaré que faire participer la star était toujours sa priorité absolue, mais il était sceptique quant au temps qu’il pourrait inscrire au calendrier de Cruise.

« Nous nous sommes dit : « Il n’y a aucune chance que nous obtenions autant. Nous allons avoir quatre heures de tournage. [with him] »Nous ferons le truc à Los Angeles avec le panneau Hollywood, il passera la main et c’est fait. Le reste ne sera qu’une doublure pour les cascades », se souvient Wasserman.

Mais Cruise, 62 ans, a rapidement surpris le comité d’organisation par son enthousiasme et son intérêt pour leur projet.

« Environ cinq minutes après le début de la présentation, il dit : « Je suis partant, mais je ne le fais que si je peux tout faire » », a déclaré Wasserman.

Wasserman a déclaré que Cruise « s’est davantage impliqué et engagé » à mesure que la planification de la cérémonie de clôture commençait.

Le film le verrait descendre en rappel du toit du Stade de France et accepter le drapeau olympique des mains de Simone Biles et de la maire de Los Angeles, Karen Bass. Cruise partirait ensuite sur une moto et le flux passerait à des images préenregistrées de lui montant dans un avion en attente qui l’emmènerait à Los Angeles, après quoi il sauterait en parachute sur le panneau Hollywood.

Wasserman a déclaré que Cruise avait tenu parole, organisant une journée de voyage bien remplie afin de filmer tout ce qui était nécessaire.

« Il a terminé le tournage de Mission Impossible à 18 heures à Londres, a pris l’avion et a atterri à Los Angeles à 4 heures du matin », a expliqué Wasserman. « Il a filmé la scène où il monte dans l’avion militaire à Los Angeles. Il a fait deux sauts depuis l’avion. Puis il a héliporté de Palmdale jusqu’au panneau Hollywood, a filmé de 13 heures à 17 heures, a héliporté jusqu’à l’aéroport de Burbank et est revenu à Londres à 18 heures ».

Et malgré tous les efforts qu’il a déployés pour intégrer le tournage à son emploi du temps, Cruise « a tout fait gratuitement ».

Regardez le coup de maître de Cruise lors de la cérémonie de clôture ici.

