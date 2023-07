Tom Cruise a donné des leçons de parachutisme aux co-stars de « Mission: Impossible », des excursions de plongée avec des requins et un gâteau à la noix de coco

Les co-stars de « Mission : Impossible – Dead Reckoning » de Tom Cruise ont révélé les cadeaux « réfléchis » que la star de 61 ans leur a offerts pendant le tournage, et ils sont dignes d’un héros d’action.

« Il est toujours très désireux de montrer son appréciation », a déclaré Simon Pegg, qui a également joué avec Cruise dans les quatre derniers films « Mission : Impossible », au magazine People. « Je pense qu’il est tellement habitué à être au centre de l’attention, c’est naturellement son instinct de tout refléter. Et il est toujours incroyablement généreux en termes de gratitude envers nous et de la façon dont il nous remercie et comment il nous fait savoir que nous sommes valorisés. »

Pegg a déclaré qu’un jour, alors que les acteurs avaient l’après-midi de congé, Cruise les a emmenés dans un hélicoptère pour faire de la plongée avec les requins.

LE DIRECTEUR DE « MISSION : IMPOSSIBLE » DE TOM CRUISE DIT QUE L’ACTEUR A RÉVÉLÉ L’HISTOIRE « LA PLUS BIZARRE » SUR LUI-MÊME

« C’est tellement un truc de Tom Cruise », a-t-il plaisanté. « Nous avons filmé dans un hélicoptère, et il nous a emmenés dans l’hélicoptère jusqu’à cet endroit où vous pouviez entrer dans une cage et nourrir les requins. C’était un de ces jours où nous sommes arrivés à la fin de la journée, et nous étions comme, ‘C’était une vraie journée à la Tom Cruise.' »

L’actrice de « Captain America », Hayley Atwell, a déclaré qu’elle en était maintenant à son quatrième gâteau de Noël à la noix de coco de Cruise après avoir travaillé avec lui pendant trois ans et demi sur le film d’action.

Elle a confié à People qu’il lui avait également offert une « magnifique » amphore pour son anniversaire.

« Je me dis : ‘C’est une cruche d’eau. Bien' », a-t-elle dit. « Et puis vous le goûtez et vous le comparez à de l’eau filtrée normale ou à de l’eau du robinet, et c’est vraiment léger et un peu crémeux. C’est juste un niveau de clarté différent. C’est magnifique. »

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À NOTRE NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

« Gardiens de la Galaxie » L’actrice Pom Klementieff a également reçu le célèbre gâteau de Cruise et a déclaré qu’elle savourait le gâteau bundt de plus de 100 $ de Doan’s Bakery dans la région de Los Angeles.

« Je le congèle et puis je le mange congelé, donc je le mange tous les jours. C’est ce que j’ai fait l’année dernière pour Noël. Je l’ai commencé quand je l’ai eu et je l’ai mangé tous les matins, alors j’ai eu une ruée vers le sucre. C’est n’était pas bon pour ma santé, mais c’était délicieux. »

Cependant, elle a dit qu’elle était particulièrement excitée lorsque Cruise lui a offert des cours de parachutisme après avoir terminé le tournage.

« Il m’a trouvé un professeur et j’ai appris à sauter en parachute, et j’ai obtenu mon permis, et nous avons même fait des sauts ensemble », a-t-elle déclaré au point de vente. « Et maintenant je suis accro, donc c’est mon nouveau truc maintenant ! »

Elle a dit qu’il lui avait donné le cadeau « réfléchi » après qu’elle ait demandé à sauter en parachute avec lui et l’équipe de cascadeurs pendant le tournage, mais qu’il n’avait pas été autorisé car elle n’avait pas sa licence.

Il n’y a pas que ses co-stars de « Mission : Impossible » qui ressentent l’amour.

Cruise a également offert à sa co-vedette de « Top Gun: Maverick » Glenn Powell des cours de pilotage pour Noël un an.

« Essayez de ne pas tomber amoureux de l’aviation après avoir vécu le rêve de chaque pilote en tournant @topgunmovie », a écrit Powell sur Instagram en 2020.

« Surtout quand vous voyez la façon dont @tomcruise le fléchit. Après avoir terminé une journée de tournage, Tom s’envolait vers le coucher du soleil dans son P-51 tandis que je me traînais mollement dans le fourgon moulé. Les ailes étaient tellement plus froides que les roues … et pour Noël, Tom m’a acheté un iPad avec mon école de pilotage téléchargée et prépayée. Et hier, après des mois de vol, d’études et d’essais… je suis la vraie affaire. »

UTILISATEURS DE L’APP CLIQUEZ ICI POUR POSTER

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

La générosité de Cruise s’étend également à ses fans.

Mardi, la star a surpris les cinéphiles dans un cinéma d’Atlanta en présentant le film lui-même et en restant pour dire bonjour et prendre des photos.