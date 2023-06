Tom Cruise a d’abord filmé la scène la plus dangereuse de ‘Mission: Impossible’: ‘Faisons-le’

Tom Cruise explique ce qui lui passait par la tête lorsqu’il a décidé de filmer la scène la plus dangereuse de « Mission : Impossible – Dead Reckoning Part One » en premier.

Dans une récente interview, le casse-cou a expliqué qu’il voulait être certain que s’il ne réussissait pas la cascade et se blessait, le tournage n’aurait pas été gâché.

Dans la scène, Cruise conduit une moto directement d’une falaise avant de déployer un parachute qui le met en sécurité.

« Eh bien, nous savons que soit nous continuerons avec le film, soit nous ne le ferons pas – sachons le premier jour! » Cruise a récemment déclaré à Entertainment Tonight. « Sachons le premier jour, ce qui va se passer : continuons-nous tous ou s’agit-il d’une réécriture majeure ? »

Cruise – qui joue Ethan Hunt dans la franchise d’action – s’est blessé à la cheville lors du tournage de « Mission : Impossible » 6, ce qui a eu un impact sur le tournage.

Cruise, 60 ans, a partagé qu’il était concentré au laser sur la réalisation de la cascade, ce qui nécessitait non seulement une clarté mentale, mais également une exactitude physique.

« Je m’entraînais et j’étais prêt », a déclaré Cruise au point de vente. « Vous devez être extrêmement pointu lorsque vous faites quelque chose comme ça. »

Il a poursuivi: « C’était très important pendant que nous préparions le film que ce soit en fait la première chose. Je ne veux pas laisser tomber ça et aller tourner d’autres choses et avoir la tête ailleurs. »

Soulignant l’importance non seulement de sa force mentale, mais aussi du reste de la distribution, Cruise a déclaré: « Tout le monde était préparé – faisons-le. »

Le réalisateur de « Mission: Impossible », Christopher McQuarrie, s’est entretenu avec Esquire et a déclaré que Cruise avait lancé la production avec la cascade dangereuse qui a créé un précédent pour le reste du tournage.

« Faire cela le premier jour nous a donné tout le temps du monde pour comprendre pourquoi il [Ethan] faisait ce qu’il faisait « , a déclaré McQuarrie au point de vente plus tôt ce mois-ci. » Si nous nous asseyions et essayions de comprendre ces films à l’ancienne, vous ne le trouveriez jamais, simplement parce que c’est une chose si vivante et respirante . »

Cruise a déjà réfléchi à sa carrière et à sa décision de réaliser toutes ses propres cascades dans ses films d’action.

« Je suis un acteur très physique et j’adore les faire », a déclaré Cruise lors d’une apparition dans « The Graham Norton Show ». « J’étudie, je m’entraîne et je prends beaucoup de temps pour tout comprendre. J’ai cassé beaucoup d’os. »

« La première fois d’une cascade est éprouvante pour les nerfs, mais c’est aussi exaltant », a-t-il ajouté. « On m’a dit plusieurs fois pendant le tournage d’une cascade d’arrêter de sourire. »

Les prochains films « Mission : Impossible » sortiront dans le cadre de la première et de la deuxième partie de « Mission : Impossible – À l’estime. »

La pandémie de coronavirus a bloqué le tournage de « Mission: Impossible 7 », qui devrait maintenant sortir le 14 juillet 2023, la deuxième partie devant s’incliner à l’été 2024.