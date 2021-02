Tom Cotton et Mitt Romney proposent un salaire minimum de 10 $

Le sénateur Tom Cotton (R-AR) prend la parole lors de l’audience de confirmation du candidat au procureur général des États-Unis, Merrick Garland, le 22 février | Demetrius Freeman / Getty Images

Ils lient tous les efforts salariaux républicains à l’application de la loi en matière d’immigration.

Alors que l’avenir des projets des démocrates d’augmenter le salaire minimum fédéral à 15 dollars de l’heure est en jeu – sur le plan procédural et politique – au Sénat, deux sénateurs républicains ont l’idée de lier la question à une autre question sensible: l’application de la loi en matière d’immigration.

Les sens. Tom Cotton (R-AR) et Mitt Romney (R-UT) ont dévoilé mardi un projet de loi qui augmenterait progressivement le salaire minimum à 10 $ de l’heure d’ici 2025. Mais cela obligerait également tous les employeurs à utiliser le système E-Verify du gouvernement fédéral. programme pour éliminer les travailleurs sans papiers.

Le «Higher Wages for American Workers Act» est un projet de loi – peu susceptible d’être adopté, mais un contre-proposition directe à un effort démocrate, dirigé au Sénat par le sénateur Bernie Sanders (I-VT), pour inclure une augmentation progressive du salaire minimum dans le projet de loi de secours Covid-19. La proposition des démocrates ferait, sur cinq ans, plus du double du salaire minimum horaire fédéral actuel de 7,25 $, qui n’a pas été augmenté depuis 2009.

Les républicains se sont traditionnellement opposés aux efforts visant à augmenter le salaire minimum. Ils ont souligné un rapport du Congressional Budget Office, qui présentait des résultats mitigés, comme preuve qu’une augmentation du salaire minimum nuirait aux petites entreprises et au déficit, malgré l’estimation du CBO selon laquelle un salaire minimum de 15 $ permettrait de sortir 900000 personnes de la pauvreté.

Le rapport du CBO projette que le projet de loi des démocrates augmenterait les salaires d’au moins 17 millions de personnes. Dans une fiche d’information, Romney et Cotton affirment que leur proposition toucherait 3,5 millions de travailleurs. (Certains États, y compris celui de Cotton, ont déjà un salaire minimum supérieur à 10 dollars de l’heure.)

Le projet de loi Romney-Cotton répond directement à la conclusion du CBO selon laquelle un salaire minimum de 15 dollars coûterait 1,4 million d’emplois, affirmant qu’une augmentation de salaire plus faible ferait grimper les salaires sans faciliter autant perte d’emploi. D’autres études suggèrent qu’un salaire minimum de 15 $ aurait peu ou pas d’effet sur la perte d’emploi.

« Pour des millions d’Américains, la hausse du coût de la vie a rendu plus difficile de joindre les deux bouts, mais le salaire minimum fédéral n’a pas été augmenté depuis plus de dix ans », a déclaré Romney dans un communiqué de presse. «Notre législation augmenterait le plancher pour les travailleurs sans coûter des emplois et augmenterait le salaire minimum fédéral à 10 $, ce qui augmenterait automatiquement tous les deux ans pour correspondre au taux d’inflation.

Augmenter le salaire minimum est une proposition très populaire, même dans les États favorables à Trump tels que la Floride, qui a approuvé l’année dernière un salaire minimum de 15 dollars par scrutin avec le soutien de plus de 60% des électeurs. La proposition de Cotton-Romney est le premier plan GOP à parler de ce désir. Mais quand même, il a des opposants des deux côtés de l’allée – ce qui signifie que la principale question qu’il soulève est de savoir si d’autres démocrates modérés le prennent comme un signe pour faire pression pour un compromis bipartisan sur l’ampleur de la hausse des salaires.

Qu’y a-t-il dans la facture?

La proposition de Romney et Cotton représente une incursion républicaine dans une question qui a été en grande partie la prérogative des démocrates. Mais ils ont lié la hausse du salaire minimum à une question républicaine plus traditionnelle: les mesures de conformité en matière d’immigration.

Sur le plan fiscal, il comprend:

Un salaire horaire minimum de 10 $ indexé sur l’inflation: Le projet de loi instaurerait un salaire minimum fédéral de 10 $ d’ici 2025; il indexe ensuite ce salaire sur l’inflation tous les deux ans. Le projet de loi des démocrates prévoit également des mises à jour du salaire minimum en le liant à la croissance médiane des salaires après 2025.

Le projet de loi instaurerait un salaire minimum fédéral de 10 $ d’ici 2025; il indexe ensuite ce salaire sur l’inflation tous les deux ans. Le projet de loi des démocrates prévoit également des mises à jour du salaire minimum en le liant à la croissance médiane des salaires après 2025. Des phases d’introduction plus lentes pour les petites entreprises: La proposition de Cotton et Romney comprend également une introduction plus lente pour les petites entreprises de moins de 20 employés. En vertu de ce plan, le salaire minimum des petites entreprises augmenterait de 50 cents chaque année pendant cinq ans – au lieu des quatre habituels – pour atteindre 9,75 $ avant d’être fixé à égalité au salaire minimum fédéral. Le projet de loi démocrate ne fait pas d’exception pour les petites entreprises.

La proposition de Cotton et Romney comprend également une introduction plus lente pour les petites entreprises de moins de 20 employés. En vertu de ce plan, le salaire minimum des petites entreprises augmenterait de 50 cents chaque année pendant cinq ans – au lieu des quatre habituels – pour atteindre 9,75 $ avant d’être fixé à égalité au salaire minimum fédéral. Le projet de loi démocrate ne fait pas d’exception pour les petites entreprises. Maintenir l’exception d’invalidité: La proposition républicaine maintient l’exemption des ateliers protégés, qui exempte les employés handicapés du salaire minimum. La proposition démocrate fixerait le salaire 14 (c), comme on l’appelle, égal au salaire minimum fédéral d’ici 2026.

La proposition républicaine maintient l’exemption des ateliers protégés, qui exempte les employés handicapés du salaire minimum. La proposition démocrate fixerait le salaire 14 (c), comme on l’appelle, égal au salaire minimum fédéral d’ici 2026. Prise en charge progressive de Covid pour tous: Le plan empêche également toute augmentation du salaire minimum d’être mis en œuvre pendant la pandémie de Covid-19 et augmente le salaire minimum des jeunes de 4,25 $ à 6,00 $ sur cinq ans avant de l’indexer sur l’inflation. Les démocrates augmenteraient le salaire minimum des jeunes de 1,75 $ par année jusqu’à ce qu’il soit égal au salaire minimum fédéral proposé de 15 $.

Du côté de l’immigration, les sénateurs républicains ont inclus une application plus stricte et des sanctions pour l’utilisation de travailleurs sans papiers.

Utilisation obligatoire d’E-Verify: Le projet de loi rendrait E-Verify, un système en ligne qui permet aux employeurs de vérifier le statut d’immigration de leurs employés à l’aide des documents gouvernementaux, obligatoire à utiliser dans les 18 mois pour toutes les entreprises.

Le projet de loi rendrait E-Verify, un système en ligne qui permet aux employeurs de vérifier le statut d’immigration de leurs employés à l’aide des documents gouvernementaux, obligatoire à utiliser dans les 18 mois pour toutes les entreprises. Augmentation des sanctions et autres mesures de conformité: La proposition de Cotton et Romney augmenterait également les sanctions civiles et pénales des employeurs qui embauchent des travailleurs sans papiers, et exiger que tous les travailleurs adultes fournissent une pièce d’identité avec photo à leurs employeurs.

La proposition de Cotton et Romney augmenterait également les sanctions civiles et pénales des employeurs qui embauchent des travailleurs sans papiers, et exiger que tous les travailleurs adultes fournissent une pièce d’identité avec photo à leurs employeurs. Amélioration de l’administration du programme E-Verify: Leur projet de loi autorise également les États à partager les informations du permis de conduire avec le programme fédéral E-Verify et approuve un financement annuel automatique de 100 millions de dollars pour protéger E-Verify des fermetures gouvernementales ou des retards de financement.

«Les travailleurs américains sont aujourd’hui en concurrence avec des millions d’immigrants clandestins pour trop peu d’emplois avec des salaires trop bas – c’est injuste», a déclaré Cotton dans un communiqué. «Mettre fin au marché noir du travail illégal ouvrira des emplois aux Américains.»

Démocrates, dont le président Joe Biden, se sont battus contre l’expansion de E-Verify – Biden inclut une disposition dans son projet de loi sur l’immigration pour rendre son utilisation volontaire. De nombreux républicains, quant à eux, ont adopté le programme, appelant à ce qu’il soit obligatoire, comme c’est le cas pour tous les employeurs dans quatre États dirigés par le GOP. Mais ce n’est pas uniformément adopté à droite – l’institut libertaire Cato dit que le programme est un palliatif inefficace.

Comment la proposition affecte la poussée des démocrates sur le salaire minimum de 15 $

Le plan Cotton-Romney arrive au moment même où les démocrates tentent de surmonter les obstacles procéduraux et politiques pour leur propre hausse du salaire minimum. Sans le soutien républicain, leur projet de loi devrait être adopté par rapprochement budgétaire. C’est un processus compliqué, mais le Congrès obtient un nombre limité de tentatives de réconciliation par an, et les démocrates en utilisent une pour leur projet de loi d’allègement Covid-19 plus large (c’est pourquoi ils incluent actuellement la disposition salariale dans ce paquet). Tout ce qui est inclus dans un projet de loi de réconciliation doit être «budgétaire»; La décision de savoir si la hausse des salaires est de nature budgétaire appartient au parlementaire non partisan du Sénat, comme l’explique Li Zhou de Vox:

Alors que la Chambre vote sa version du projet de loi de secours cette semaine, les deux parties ont la possibilité de présenter leurs arguments finaux au parlementaire du Sénat dans une pratique appelée «bain Byrd». Après avoir entendu leurs cas respectifs, la parlementaire – Elizabeth MacDonough – déterminera ce qui peut être inclus dans la loi et ce qui doit être supprimé. Dès le milieu de la semaine, MacDonough pourrait prendre une décision sur le salaire minimum. Ensuite, la pression politique s’intensifie: si MacDonough donne le feu vert à la mesure, les démocrates devront naviguer dans la dissidence au sein de leur caucus pour la faire adopter. Si elle ne le fait pas, ils devront décider s’ils sont prêts à ignorer sa décision et à aller de l’avant de toute façon. Jusqu’à présent, le chef de la majorité au Sénat, Chuck Schumer, s’est concentré sur les prochaines étapes immédiates. «Nous essayons de travailler aussi bien que possible avec le parlementaire pour obtenir le salaire minimum, c’est tout ce que je vais dire», a noté Schumer lors d’une récente conférence de presse. Une fois sa décision prise, cependant, les démocrates devront lutter avec leurs propres divisions sur la question.

Même si le salaire minimum de 15 $ élimine cet obstacle procédural, il y en a aussi des politiques: Deux démocrates du Sénat modérés – Joe Manchin (WV) et Kyrsten Sinema (AZ) ont déjà déclaré qu’ils ne soutenaient pas un salaire minimum de 15 dollars, créant des problèmes intra-caucus et mettant potentiellement en péril l’ensemble du projet de loi de secours au Sénat 50-50.

Mais même si Manchin a dit qu’il voulait un salaire minimum de 11 $ – plus proche de la proposition de Cotton et Romney – leur projet de loi conjoint salaire-immigration fait face à des chances encore plus élevées que le plan de 15 $ des démocrates.

Les démocrates du Sénat espèrent également adopter un projet de loi complet sur l’immigration, présenté par le sénateur Bob Menendez (NJ) au nom de l’administration Biden. Le besoin probable de 60 votes donne au projet de loi de fortes chances, ce qui rend les démocrates ouverts à l’adoption de dispositions au coup par coup. Mais les démocrates ont été rigoureux au cours des dernières années de lutte contre l’immigration pour qu’ils n’accepteraient pas de mesures d’application de l’immigration améliorées sans compromis pour soutenir leurs priorités, y compris des protections pour les rêveurs ou une voie vers la citoyenneté légale.

« Nous savons que la voie à suivre exigera des négociations avec d’autres », a déclaré Menendez la semaine dernière sur l’immigration. «Mais nous n’allons pas faire de concessions hors de la porte.»