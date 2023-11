Tom Cotton demande une enquête fédérale sur le New York Times, CNN, AP, Reuters

Nouvelles



Le sénateur américain Tom Cotton a demandé une enquête fédérale et d’éventuelles accusations criminelles contre les médias américains. Nathan Posner/Shutterstock

Le sénateur américain Tom Cotton a demandé une enquête fédérale et d’éventuelles accusations criminelles contre les médias américains accusés de travailler avec des photographes liés au Hamas avant l’attaque du groupe terroriste contre Israël le 7 octobre.

Le républicain de l’Arkansas a accusé le New York Times, CNN, Associated Press et Reuters d’avoir eu connaissance du massacre, qui a fait environ 1 400 morts parmi les Israéliens.

L’histoire a explosé devant le public cette semaine après que l’organisation à but non lucratif Reportage honnête a révélé plusieurs photojournalistes basés à Gaza qui semblaient accompagner le voyage lors du déchaînement terroriste.

Cotton a écrit vendredi au ministère américain de la Justice pour avertir : « Fournir un soutien ou une assistance matérielle, y compris un financement, à une organisation terroriste telle que le Hamas est un crime fédéral. »

Les quatre groupes de médias ont insisté sur le fait qu’ils n’avaient pas été avertis de l’attaque terroriste.

Tom Cotton demande une enquête fédérale sur les principales agences de presse après que leurs employés ont été découverts parmi les terroristes du Hamas. Annabelle Gordon – CNP/MÉGA

Honnête Reporting a déclaré vendredi a accepté les démentis de l’agence de presse.

“Nous avons posé des questions, nous n’avons pas donné de réponses”, a déclaré le directeur exécutif du groupe, Gil Hoffman. “Je reste convaincu que les questions étaient légitimes et que les réponses des médias eux-mêmes étaient adéquates.”

Le Premier ministre Benjamin Netanyahu a fustigé les médias pour avoir travaillé avec les membres du Hamas, les qualifiant de « complices de crimes contre l’humanité ».

Le New York Times a accusé Tom Cotton de diffuser de la « désinformation ». Getty Images

CNN a clamé son innocence – mais va également couper les ponts avec l’un des pigistes impliqués. LightRocket via Getty Images

CNN et Associated Press ont tous deux déclaré qu’ils ne travailleraient plus avec le photographe indépendant Hassan Eslaiah – qui a été capturé sur une photo en train de recevoir un baiser souriant sur la joue du chef du Hamas Yahya Sinwar, désormais connu sous le nom de « boucher de Khan Younis ».

“Aucun employé du Times n’était intégré au Hamas, ni n’avait connaissance de l’attaque, ni n’a joué un rôle dans le massacre sauvage de ce jour-là”, a déclaré le Times, accusant Cotton de propager de la “désinformation”.

Un représentant du ministère de la Justice n’a pas répondu à une demande de commentaires du Post.

Avec des fils de poste.











Charger plus…









#isDisplay

/isDisplay#isAniviewVideo



/isAniviewVideo#isSRVideo



/isSRVideo