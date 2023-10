Tom Cole : l’accord de « coupes » de McCarthy avec les conservateurs est désormais nul

Lorsque McCarthy a conclu l’accord de dépenses en juin, il a été attaqué par des conservateurs irrités par les plafonds de dépenses moins sévères qu’il avait acceptés dans le cadre d’un projet de loi bipartite négocié au printemps dernier avec la Maison Blanche pour éviter un défaut de paiement.

Cette volte-face soudaine a stupéfié de nombreux membres des deux partis et, contrairement aux plafonds de dépenses prévus dans le projet de loi sur le plafond de la dette, les nouveaux objectifs de dépenses n’ont jamais été réellement testés par un vote complet à la Chambre. Certains détails de l’accord restent obscurs, même pour les républicains de la commission des crédits de la Chambre des représentants, et le comité a depuis eu du mal à s’y conformer et à trouver toujours un soutien pour ses projets de loi sur le terrain.

Jusqu’à présent, seuls quatre des 12 ont réussi, et ce sont les plus faciles. Une fois totalisées, les dépenses gouvernementales pour ces comptes augmenteraient – ​​et non diminueraient – ​​par rapport aux crédits actuels pour l’exercice clos le 30 septembre.

Le travail le plus dur concernant les programmes non liés à la défense reste à faire, et Cole souligne l’effondrement, le mois dernier, du projet de loi annuel de crédits agricoles.

La mesure est généralement populaire, mais elle a chuté de 237 voix contre 191 le 28 septembre, lorsque 27 républicains se sont joints aux démocrates pour s’opposer au plan de financement.

« Regardez les membres qui ont fait tomber le Farm Bill et ils font partie de nos meilleurs membres », a déclaré Cole, qui était aux premières loges en tant que membre des crédits. « Ils ont eu l’impression d’avoir été induits en erreur, ont été très déçus et ont voté en conséquence. … Cela était dû à la confusion autour de cet accord très mal écrit et qui n’a jamais été rendu public.»

Dans la course à l’élection d’un nouveau président, la dynamique est très différente de celle de l’élection de McCarthy en janvier dernier. À l’époque, les centristes républicains étaient largement oubliés, et toute l’attention était portée sur les efforts torturés de McCarthy pour convaincre les derniers résistants de droite. La dynamique est désormais différente, dans la mesure où les candidats en tête sont plus à droite que McCarthy et auront besoin des centristes pour l’emporter.

Quel que soit le prochain intervenant, il aura besoin de l’aide de Cole pour faire face à la prochaine crise des dépenses, lorsque le financement gouvernemental expirera le 17 novembre.

Alors que la Chambre se débat, la commission sénatoriale des crédits a emprunté une voie différente, en rédigeant ses projets de loi pour 2024 conformément aux plafonds fixés dans l’accord sur le plafond de la dette. (Les détenteurs du Sénat ont même consacré près de 14 milliards de dollars de dépenses d’urgence à leurs propres projets de loi de financement, une décision que le sénateur Joe Manchin (DW.Va.) a ridiculisée en la qualifiant de « gadget » pour dépasser l’accord sur le plafond de la dette.)

En conséquence, les deux chambres sont séparées par des dizaines de milliards de dollars. De plus, les règles de la Chambre font qu’il est plus difficile pour les démocrates ou les modérés du Parti républicain de combler cet écart en rajoutant de l’argent pendant les débats en salle. Lorsqu’il était au pouvoir depuis 2011, le Parti républicain de la Chambre des représentants a déclaré irrecevable tout amendement de dépenses qui s’ajouterait au coût net d’un projet de loi de crédits tel que rapporté au parquet.

À moins d’être levée, cette règle rend très difficile la modification de la récolte actuelle de projets de loi de dépenses tels qu’ils sont rédigés dans le cadre de l’accord McCarthy. Une voie plus directe serait que les crédits de la Chambre réaffirment leur contrôle et tentent de modifier leurs projets de loi pour se rapprocher des plafonds fixés dans l’accord sur le plafond de la dette.