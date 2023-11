TOM COCHRANE, HUIT FOIS LAURÉAT D’UN PRIX JUNO ET INtronisé au TEMPLE DE LA RENOMMÉE DE LA MUSIQUE CANADIENNE, ANNULERA L’ANNÉE 2023 AU PLUS NOUVEAU LIEU DE DIVERTISSEMENT EN DIRECT DE TORONTO LA VEILLE DU NOUVEL AN

LA LÉGENDE DE LA MUSIQUE CANADIENNE TOM COCHRANE SE PRODUIRA AU THÉÂTRE DU GREAT CANADIAN CASINO STATION BALNÉAIRE TORONTO

TORONTO, 6 novembre 2023 /CNW/ – Great Canadian Entertainment est ravi d’annoncer que Thomas Cochranehuit fois lauréat d’un prix Juno et intronisé au Panthéon de la musique canadienne, montera sur scène à celui de Toronto nouvelle destination de divertissement en direct, The Theatre at Great Canadian Casino Station balnéaire Torontosur 31 décembre 2023à 20h La programmation des spectacles 2024 au Théâtre, y compris la grande ouverture de Great Canadian Casino Station balnéaire Toronto sera annoncé dans un avenir proche.

Des préventes exclusives seront disponibles pour les membres de Great Canadian Rewards, le programme de fidélité de Great Canadian Entertainment, ainsi que pour les clients Live Nation et Ticketmaster. Les préventes débuteront le jeudi 9 novembre à 10 h HE et conclure sur jeudi 9 novembre à 22 h HE. Les billets seront disponibles au grand public à partir de Vendredi 10 novembre à 10 h HE sur ticketmaster.ca.

À propos Thomas Cochrane

Au cours d’une longue et illustre carrière de près de 50 ans, la fierté de Lac Lynn, Manitoba, Thomas Cochrane a atteint un niveau de succès connu de peu d’artistes du disque.

Ayant débuté comme auteur-compositeur-interprète folk jouant dans les cafés de la célèbre scène de Yorkville à Toronto au début des années 70, Tom a uni ses forces avec un groupe de rock. Cavalier Rouge en 1978 en tant que chanteur principal et auteur-compositeur principal. Ensemble comme Cavalier Rouge et plus tard comme Thomas Cochrane & Cavalier Rougeils ont sorti un total de neuf albums avec des succès, “Lunatic Fringe”, “Victory Day”, “Human Race”, “Boy Inside the Man”, “White Hot” et le hit-parade “Big League”.

Tom a lancé sa carrière solo avec la sortie du tube anthémique “Life Is A Highway” de l’album révolutionnaire Mad Mad World. Ce disque s’est vendu à plus d’un million d’exemplaires en Canada seul et six millions d’exemplaires supplémentaires dans le monde, ce qui lui confère le statut de Diamant certifié en Canada et lui a valu une nomination aux Grammy Awards en les États Unis.

Cochrane, intronisé au Temple de la renommée de la musique canadienne, tous deux avec Cavalier Rouge et en tant qu’artiste solo, il a remporté huit prix JUNO. Son héritage en tant qu’icône canadienne a été cimenté par une étoile sur l’Allée des célébrités canadiennes et un tronçon de 322 km de la route provinciale du Manitoba nommé « La vie de Tom Cochrane est une autoroute ».

Au cours de sa carrière d’artiste solo et avec Cavalier Rougeil a sorti 21 albums et a constamment tourné, s’enracinant dans le cœur, l’esprit et les oreilles du public grâce à ses performances engageantes tout en jouant sa multitude de succès qui plairont au public.

Il continue de tourner avec les membres de Cavalier Rouge ainsi qu’un artiste solo, captivant et charmant les gens du monde entier. Le travail indéfectible de Tom en faveur de causes et d’organisations humanitaires est tout aussi remarquable que ses réalisations musicales. Il soutient depuis longtemps Vision Mondiale ainsi qu’Amnesty International et War Child. Tom a également dirigé un concert-bénéfice télévisé par la CBC pour venir en aide aux victimes du tsunami. Asie élever au-dessus 4 millions de dollars en promesses de dons.

Tom a toujours été généreux de son temps et de son talent et continue de faire des dons à diverses œuvres caritatives et causes aux États-Unis. Canada et partout dans le monde. Il a récemment visité Népal plaider en faveur d’améliorations de la protection de l’enfance. Pour ses contributions artistiques et humanitaires, il a été investi Officier de l’Ordre de Canada et est également récipiendaire de l’Ordre de Manitoba. Il est également colonel honoraire du 409e Escadron d’appui tactique « Nighthawks » de l’Aviation royale canadienne, ainsi que titulaire d’un doctorat honorifique de Université de Brandon dans Brandon, Manitoba. Il a reçu de nombreux honneurs de l’industrie, notamment le Prix humanitaire Allan Waters 2013 et le Prix humanitaire de l’industrie canadienne de la musique.

À propos du Grand Canadien Casino Station balnéaire Toronto

Grand Canadien Casino Station balnéaire Toronto, au Canada le plus récent et le plus grand casino complexe ouvert en juin 2023. Le 1 milliard de dollars Cette destination de divertissement emblématique comprend 328 000 pieds carrés d’espace de jeu, un hôtel de 400 chambres, une piscine intérieure, un espace de bien-être et de remise en forme, plusieurs options de restauration, un événement privé et un espace de réunion flexible, ainsi qu’un lieu de divertissement en direct pouvant accueillir 5 000 personnes en association avec Live Nation. , qui accueillera le meilleur de la musique live, de la comédie et des événements spéciaux. Pour plus d’informations, s’il vous plaît visitez greatcandiantoronto.com ou suivez-nous sur Instagram , Twitter et Facebook .

À propos du grand divertissement canadien

Fondée en 1982, Great Canadian Entertainment est du Canada société leader dans le domaine des jeux et de l’hôtellerie, avec un portefeuille solide comprenant 25 propriétés distinctes de jeux, de divertissement et d’hôtellerie situées dans Ontario, Colombie britannique, Nouveau-Brunswicket Nouvelle-Écosse. Avec plus d’un million de pieds carrés d’espace de jeu, 19 000 machines à sous et 650 jeux de table en direct, ainsi que plus de 60 restaurants accueillant plus de 20 millions de visiteurs par an, Great Canadian Entertainment est réputé pour offrir des expériences de divertissement ultimes. L’entreprise est fière de du Canada le plus récent et le plus grand casino station, Grand Canadien Casino Station balnéaire Toronto.

Great Canadian Entertainment a solidifié sa réputation en forgeant des partenariats stratégiques qui améliorent l’expérience globale des clients. En collaboration avec Live Nation, la société propose une programmation de divertissement de premier ordre dans ses salles de divertissement en direct d’un océan à l’autre. L’alliance inédite de l’entreprise avec le célèbre chef étoilé Michelin Gordon Ramsay est sur le point d’offrir des expériences culinaires élevées à partir de l’hiver 2023, lorsqu’il introduira Burger Gordon Ramsaysuivi du Gordon Ramsay Steak pour Colombie britannique.

Engagée à investir et à offrir des opportunités aux membres des communautés dans lesquelles elle opère, Great Canadian soutient des centaines d’organisations caritatives et à but non lucratif à travers le monde. Canada dans le cadre de son programme PROUD ; « FIER de nos gens, de notre entreprise, de notre communauté ». Une partie importante des revenus bruts des jeux provenant des installations de jeu de Great Canadian est conservée par les partenaires de la Couronne au nom de leurs gouvernements provinciaux dans le but de soutenir des programmes qui profitent aux soins de santé, à l’éducation et aux services sociaux dans Canada. Pour en savoir plus, veuillez visiter www.greatcanadien.com ou suivez-nous sur Twitter , Instagram , Facebook et LinkedIn .

