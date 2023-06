Tom Clare de Love Island rompt le silence sur les retrouvailles avec Samie Elishi et révèle un changement de vie massif

La star de LOVE Island, Tom Clare, a parlé de sa relation avec Samie Elishi aprèsspéculation sur le stationnement selon laquelle le couple avait ravivé leur romance.

Tom a dit en exclusivité au Sun qu’il n’était pas intéressé par l’attention des femmes en ce moment, disant qu’il « sait où est son cœur » quand nous avons demandé si lui et Samie étaient de retour ensemble.

Rex

Pennsylvanie

La star de Love Island a déclaré qu’il était en contact régulier avec la beauté brune[/caption]

Le footballeur professionnel, 23 ans, et l’ancien coordinateur immobilier Samie, 22 ans, l’ont appelé le mois dernier après avoir échoué à faire fonctionner leur relation à distance.

Mais quelques semaines plus tard, le couple a été aperçu à l’aise lors d’un voyage à Marbella et est resté en contact régulier via Facetime pendant que Samie profitait d’une croisière européenne avec sa meilleure amie Claudia Fogarty.

S’adressant exclusivement à The Sun à propos de sa relation avec Samie, Tom a déclaré: « Je reçois beaucoup d’attention féminine mais je ne suis pas intéressé – je sais où est mon cœur, disons-le de cette façon. »

Il a admis qu’il «vivait sa meilleure vie» lorsqu’il a été aperçu en train de sucer les orteils d’une femme mystérieuse alors qu’il était sur un yacht et entouré d’un groupe de filles en bikini avec son meilleur ami Casey O’Gorman.

Mais le garçon de Barnsley a déclaré qu’il n’était pas intéressé à sortir avec quelqu’un d’autre et qu’il était « heureux » là où il se trouve dans sa vie de manière romantique.

« Pour être juste, j’ai passé quelques vacances, vivant ma meilleure vie. La vie est trop courte », a-t-il déclaré.

Il a poursuivi: « Moi et Samie sommes en très bons termes. »

« J’ai quelques vacances à venir, mais ce n’est pas avec Casey, » taquina-t-il.

Tom a déclaré au Sun lors de l’événement eBay x Love Island que lui et Samie parlaient tout le temps et qu’il la soutenait dans sa peur du cancer de la thyroïde.

En avril, Samie a parlé de sa peur du cancer après avoir découvert une bosse sur son cou.

Les médecins lui ont dit qu’elle était en troisième année – et qu’elle devra subir une intervention chirurgicale dans quatre à six semaines pour se faire retirer la moitié de sa thyroïde, ainsi que la masse.

Tom a poursuivi: « Je suis là avec elle tout au long de tout – je la soutiens à 100%. »

« Notre amitié est toujours forte », sourit-il.

Tom – qui n’a pas encore confirmé s’il est officiellement un objet avec Samie – a déclaré qu’il ne ferait jamais un Adam Collard et reviendrait comme une bombe sur Love Island, tout en excluant également toute autre émission de rencontres pour le moment, y compris Celebs Go Dating d’E4.

Tom a dit: « Non, je ne retournerais pas sur Love Island, c’est une fois dans une vie et je suis heureux là où je suis maintenant. »

Lorsqu’on lui a demandé s’il s’inscrirait à Celebs Go Dating, Tom a répondu: « Non, je ne suis pas dérangé par les rencontres. »

Pendant ce temps, le garçon du Nord a révélé qu’il déménageait de Barnsley à Londres plus tard ce mois-ci et obtiendrait un appartement avec l’ex co-star Casey, 26 ans.

Tom a ajouté : « C’est excitant. C’est un peu angoissant de quitter Barnsley mais je pense qu’il est temps.

Il avait précédemment déclaré qu’il avait le cœur brisé, les choses s’étaient terminées avec Samie quelques semaines après avoir quitté la villa de la télé.

Samie a mis la tête haute et a pris la décision difficile après plusieurs voyages dans le nord pour rendre visite à son beau footballeur.

La beauté, qui a travaillé comme agent immobilier avant de devenir célèbre, est entrée dans Love Island au milieu de la série de l’hiver 2023 en tant que bombe tardive.

Elle a instantanément transformé la tête de l’insulaire d’origine Tom après avoir combattu la concurrence des autres bombes Ellie Spence et Zara Lackenby Brown.

Rex

Éclaboussure

Tom a dit qu’il n’était pas intéressé à sortir avec quelqu’un d’autre[/caption]