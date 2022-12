Tom Chambers révèle qu’il a “supplié” les patrons pour qu’ils reviennent au père Brown huit ans après sa sortie soudaine

TOM Chambers a révélé qu’il avait “supplié” les patrons de la BBC de retourner auprès du père Brown huit ans après sa sortie.

Father Brown est la deuxième émission télévisée de jour la plus ancienne de la BBC, sans compter les feuilletons.

Tom Chambers a révélé qu'il avait "supplié" les patrons de la BBC de le laisser retourner auprès du père Brown après son départ il y a 8 ans

Father Brown est la deuxième émission télévisée de jour la plus ancienne de la BBC, sans compter les feuilletons.[/caption]

Tom Chambers est devenu un favori de la télé en incarnant l’inspecteur Sullivan dans la série, mais après huit années de succès, il a annoncé son départ.

Mais maintenant, l’acteur est de retour dans le rôle de l’inspecteur Sullivan dans la série policière de la BBC.

L’acteur de Midland, qui a remporté la couronne Strictly Come Dancing en 2008, a partagé qu’il avait “supplié” les patrons de la BBC de revenir à Father Brown après avoir dit au revoir à son rôle dans la série, il y a huit ans.

L’homme de 45 ans a déclaré: “Je supplie de revenir depuis que je suis parti. J’ai dû partir en 2014 car j’avais un autre projet sur lequel je devais travailler à plein temps. J’étais donc coincé entre le marteau et l’enclume, et je ne pouvais pas revenir.

Il a partagé: «Je suis revenu pour un épisode en 2018 et un en 2019. Et puis on m’a demandé de revenir à plein temps. C’est difficile d’exprimer mon sentiment de retour, mais ce que j’ai dit à Mark dans un texto était : « Dire que je suis content de revenir est une

euphémisme!”

Il a ajouté: “Parce que lorsque vous revenez pour un épisode, vous obtenez un

peu de goût. C’est comme quand quelqu’un a un sac de chips et qu’il vous en donne un. C’est de la cruauté sur vos papilles. “

L’acteur a poursuivi: “C’est pourquoi une croustillante a tellement meilleur goût que tout le paquet parce que vous savourez vraiment ce moment, et puis c’est dommage de ne pas en avoir une autre. C’est ce qui m’est arrivé en 2018

et 2019. »

Basée sur les histoires de GK Chesterton, l’émission a été diffusée pour la première fois sur BBC Daytime en 2013 et est devenue un succès mondial avec des diffusions dans plus de 232 territoires à travers le monde.

Mark Williams joue le personnage principal de Father Brown et le fait depuis la diffusion de l’émission en 2013.

La nouvelle série de Father Brown revient sur BBC One le vendredi 6 janvier avec Mark Williams de retour en tant que prêtre catholique résolvant le crime.

La série 10 inclura quelques surprises, comme Tony l’a révélé : “Eh bien, il y a des meurtres occasionnels ! Nous avons aussi un nouveau secrétaire paroissial,

Mme Devine. Mlle Brenda Palmer, qui était dans un épisode l’année dernière, et l’inspecteur en chef Sullivan sont de retour. Nous avons de très bons épisodes cette année.