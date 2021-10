Tom Brady vs Bill Belichick: Le combo quart-arrière et entraîneur le plus titré de la NFL se retrouve à nouveau en Nouvelle-Angleterre | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière Tom Brady et l’entraîneur-chef Bill Belichick pendant des moments plus heureux en Nouvelle-Angleterre

« Ce doit être le match le plus attendu de l’histoire de la NFL ! »

C’est les Buccaneers de Tampa Bay contre les Patriots de la Nouvelle-Angleterre; Tom Brady contre Bill Belichick – « le quart-arrière champion du Super Bowl le plus victorieux de tous les temps », comme l’a expliqué Mike Tirico, l’animateur de Football Night in America de NBC, « contre le plus grand entraîneur-chef de tous les temps à Belichick ».

Le retour de Brady à Foxborough dimanche soir, l’endroit qu’il a appelé sa maison pendant 20 ans et où il a remporté six de son record de sept anneaux, a été surnommé le Super Bowl 55 et un ½ – c’est juste si important !

NFL en direct Vivre de

Ce n’est pas considéré comme votre match typique de la saison régulière de la quatrième semaine. C’est un retour aux sources, c’est un jeu de vengeance et ce sera un record (probablement pour plusieurs raisons).

Le premier record sur le radar; Brady est sur le point de devenir le leader des passes de tous les temps de la NFL, n’ayant besoin que de 68 verges pour battre la marque de Drew Brees de 80 358, qui, pour ajouter un peu de puissance supplémentaire aux débats – comme si ce match en avait besoin – sera présent dans la nuit avec NBC.

C’est quelque peu poétique que les stars de l’agenda se soient alignées pour permettre à Brady de battre le record devant ses fidèles adorateurs de la Nouvelle-Angleterre. Mais c’est aussi, sans doute, un peu cruel aussi sur le soutien à domicile, servant de rappel de ce qu’ils ont perdu.

Tom Brady célèbre après avoir mené les Buccaneers de Tampa Bay à la victoire au Super Bowl LV lors de sa première saison avec l’équipe

Le stock de Brady, malgré ses années de progression, n’a augmenté que depuis sa sortie quelque peu acrimonieuse des Patriots. Il a mené les Bucs au succès du Super Bowl lors de sa première saison avec l’équipe alors qu’ils battaient les champions en titre, les Chiefs de Kansas City, 31-9 lors du match phare en février.

L’équipe de Tampa, certes, est pleine de talent, mais Brady est loin de chevaucher les autres. Il joue sans doute le meilleur football de sa carrière, à 44 ans, et a même laissé entendre qu’il pourrait continuer jusqu’à 50 ans !

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady dit qu’il pense qu’il pourrait jouer jusqu’à l’âge de 50 ans. Le quart-arrière des Tampa Bay Buccaneers Tom Brady dit qu’il pense qu’il pourrait jouer jusqu’à l’âge de 50 ans.

Brady mène la NFL avec 10 touchés par la passe cette saison, portant son total en 23 matchs avec les Buccaneers (y compris les séries éliminatoires) à 60. C’est déjà cinq de plus que lors de ses deux dernières saisons avec les Patriots (55 en 36 matchs), tandis que La Nouvelle-Angleterre est à égalité avec les Giants de New York pour le moins de passes touchés (14) depuis l’arrivée de Brady à Tampa pour commencer la saison 2020.

L’équipe qu’il a laissé derrière souffre d’une crise d’identité depuis, les Patriots ayant glissé l’année dernière vers leur première saison perdante (finissant 7-9) depuis l’arrivée de Brady en tant que choix de repêchage de sixième ronde en 2000.

C’est pourquoi les masses sont si curieuses de voir comment Brady est en fait accueilli chez lui. Aura-t-il l’accueil que mérite tant son CV de deux décennies avec l’équipe, ou y aura-t-il de l’amertume dans l’air sur la façon dont il est parti ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Brian Baldinger envisage le retour de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre dimanche et prédit qu’il recevra toujours un accueil chaleureux. Brian Baldinger envisage le retour de Tom Brady en Nouvelle-Angleterre dimanche et prédit qu’il recevra toujours un accueil chaleureux.

« Brady était le sixième quart-arrière pris lors du repêchage de la NFL en 2000 », bonjour football‘s Peter Schrager a déclaré cette semaine. « Il se souvient de tous ces joueurs; cela l’affecte encore aujourd’hui, le motive toujours.

« Il a réécrit l’histoire tant de fois. Et c’était une fin si étrange pour Brady à Foxborough – sa dernière passe en tant que Patriot était un choix six pour Logan Ryan [in a Wild Card playoff loss to the Tennessee Titans]. Je pense qu’il est toujours assis avec lui.

« Pour moi, Brady veut avoir le dernier mot, le dernier rire ici, et il veut le dernier laissez-passer sur lequel il peut regarder en arrière et dire: » c’est comme ça que j’ai terminé les choses à Foxborough « . »

Brady lui-même a déclaré « Je ne m’attendrais pas à un retour au pays » de la foule à son retour au Gillette Stadium, mais les fans devraient recevoir chaleureusement leur ancien héros, certainement avant le match. Mais qu’en est-il de son ancien entraîneur-chef ? Y aura-t-il une poignée de main, un câlin, quelques mots chaleureux échangés ou rien de tout cela ?

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien quart-arrière des New England Patriots Matt Cassel a rejoint l’équipe Good Morning Football pour discuter de la relation entre Tom Brady et Bill Belichick depuis son séjour à Foxborough. L’ancien quart-arrière des New England Patriots Matt Cassel a rejoint l’équipe Good Morning Football pour discuter de la relation entre Tom Brady et Bill Belichick depuis son séjour à Foxborough.

Brady a insisté à plusieurs reprises sur le fait qu’il n’avait d’affection que pour Belichick et ses années en Nouvelle-Angleterre – « des souvenirs formidables et certaines des plus grandes expériences de ma vie ont eu lieu au cours de ces 20 années », a-t-il déclaré cette semaine – mais cela n’a pas été exactement le ligne du parti suivie par ses proches.

L’entraîneur personnel et ami proche Alex Guerrero a parlé de la dynamique QB-coach, en disant: « C’était comme si les émotions ou les sentiments de Bill n’évoluaient jamais avec l’âge.

« Alors que Tom arrivait à la fin de la trentaine ou au début de la quarantaine, je pense que Bill essayait toujours de le traiter comme ce gamin de 20 ans qu’il a repêché. C’était un truc de Bill. »

Même le père de Brady a pesé sur la sortie de son fils de Foxborough. Lors de son apparition sur Quick Slants de NBC Sports la semaine dernière, et lui a demandé si son fils se sentait justifié après avoir quitté la Nouvelle-Angleterre et remporté un autre Super Bowl avec les Buccaneers, Tom Brady Sr a déclaré : « D’accord.

« Belichick voulait qu’il sorte et l’année dernière, il a lancé [50] touchés – je pense que c’est une assez bonne année.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible À l’intérieur de The Huddle, Will Blackmon décompose les deux touchés de Tom Brady et Rob Gronkowski lors de la première semaine, ce qui les a portés à 100 en tant que paire. À l’intérieur de The Huddle, Will Blackmon décompose les deux touchés de Tom Brady et Rob Gronkowski lors de la première semaine, ce qui les a portés à 100 en tant que paire.

« Mon sentiment est que Tommy apprécie extraordinairement tout ce qui s’est passé au cours de sa carrière en Nouvelle-Angleterre, et il est plus qu’heureux d’avoir évolué, car il était assez évident que le régime Patriot pensait qu’il était temps pour lui de passer à autre chose. »

C’est la croyance répandue selon laquelle Belichick planifiait sa succession depuis un certain temps au poste de quart-arrière et n’était pas disposé à s’engager à long terme avec Brady, hâtant sa sortie.

Tout cela signifie que Brady sera très désireux de gagner celui-ci, malgré le front qu’il pourrait faire valoir auprès de la presse selon lequel ce n’est « qu’un autre match ».

Il a insisté cette semaine : « Je ne vais pas me souvenir. Je ne pense pas que ce soit le moment pour ça.

« J’aurai beaucoup d’occasions de me remémorer ma carrière de footballeur – ce dont je ne me soucie vraiment pas en ce moment parce que je suis tellement dans l’instant.

« Je ne vais pas penser à 20 ans d’histoire. Je vais penser à une nuit de football. »

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible L’ancien entraîneur-chef du champion du Super Bowl, Tony Dungy, parle de l’incroyable longévité de Tom Brady au poste de quart-arrière. L’ancien entraîneur-chef du champion du Super Bowl, Tony Dungy, parle de l’incroyable longévité de Tom Brady au poste de quart-arrière.

Lorsque le moment est enfin venu pour lui de se remémorer, l’héritage de Brady dans la NFL est depuis longtemps cimenté, peu importe comment se passe dimanche soir. Avec sept anneaux et ayant gagné de manière cruciale le dernier de ceux libérés des « embrayages » de Belichick, il a assuré l’immortalité du football.

Quant à Belichick, son » jaillissement » à propos de Brady lors des conférences de presse d’avant-match a été, fidèle à son habitude, limité et prolongé. Il est toujours largement considéré comme le plus grand entraîneur de la NFL de tous les temps, mais au cours des 18 derniers mois, il a certainement perdu la bataille devant le tribunal public pour savoir si lui ou Brady était plus crucial pour la dynastie de la Nouvelle-Angleterre.

Il n’y a pas de meilleure occasion pour lui d’aborder ce récit que de battre Brady et pour les 1-2 Patriots bégayants de bouleverser le champion en titre du Super Bowl Bucs dimanche soir.

Ce n’est peut-être pas le genre de match de championnat auquel la paire est habituée, mais le vainqueur du Super Bowl 55 et un ½ s’assurera sans aucun doute une place spéciale dans l’histoire de la NFL.

Regardez le retour de Tom Brady à Foxborough, alors que ses Buccaneers de Tampa Bay affrontent les New England Patriots de Bill Belichick, en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1h20, lundi matin.