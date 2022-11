Tom Brady veut être un système de soutien pour ses enfants : “Je veux juste être le meilleur père que je puisse être”

Tom Brady se concentre sur le football et la famille alors qu’il termine sa 23e saison avec la NFL au milieu de son divorce avec Gisele Bündchen.

Brady a souligné dans un récent épisode de son podcast “Let’s Go!” qu’il veut être le “meilleur père” qu’il puisse être pour ses enfants.

“Je me considère comme un parent et je suis reconnaissant pendant Thanksgiving, c’est toujours le moment pour la famille”, a-t-il déclaré à la star de la NBA, Charles Barkley, lors de l’épisode. “Quand vous pensez à ces vacances et à l’engagement que les parents font et que mes parents ont pris envers moi et ma carrière, c’est incroyable. Vous voyez ce que je veux dire?”

Brady a ensuite détaillé une partie du soutien qu’il a reçu de ses parents dans son parcours de footballeur qui a commencé au lycée et à l’université. Il a parlé du dévouement de son père et a rappelé les moments où il filmait Brady en train d’apprendre à lancer le ballon de football.

“Vous avez juste ces personnes qui sont dans votre vie, comme vos parents, et l’engagement qu’ils prennent pour permettre votre succès.”

Le quart-arrière de la NFL a ensuite expliqué sur quoi il se concentre alors que cette saison de football touche à sa fin.

“Je suis ici dans ma 23e saison, j’ai hâte de finir fort ici après Thanksgiving, et évidemment avec beaucoup de gratitude pour les personnes qui ont eu un impact si énorme dans ma vie et qui m’ont soutenu tout au long de cette incroyable carrière.”

“Je veux juste être ça pour mes enfants. Tu sais, je veux juste être le meilleur père que je puisse être.”

Brady et son ex-femme Bündchen ont annoncé leur divorce le 28 octobre après des mois de spéculations selon lesquelles des problèmes conjugaux existaient entre le couple superstar.

“Ces derniers jours, ma femme et moi avons finalisé notre divorce après 13 ans de mariage”, a écrit Brady. “Nous sommes arrivés à cette décision à l’amiable et avec gratitude pour le temps que nous avons passé ensemble. Nous avons la chance d’avoir de beaux et merveilleux enfants qui continueront d’être le centre de notre monde à tous égards. Nous continuerons à travailler ensemble en tant que parents pour toujours assurer ils reçoivent l’amour et l’attention qu’ils méritent.”

Bündchen a ajouté: “La décision de mettre fin à un mariage n’est jamais facile, mais nous nous sommes séparés et bien qu’il soit, bien sûr, difficile de traverser quelque chose comme ça, je me sens béni pour le temps que nous avons passé ensemble et je ne souhaite que le meilleur pour Tom toujours.

“Je demande gentiment que notre vie privée soit respectée pendant cette période sensible. Merci.”

Brady et Bündchen se sont rencontrés par l’intermédiaire d’un ami dans un bar à vin en 2006 et se sont mariés trois ans plus tard, le 26 février 2009.

Brady a initialement annoncé qu’il se retirait de la NFL après 22 saisons le 1er février. Cependant, à peine 40 jours plus tard, le quart-arrière vainqueur du Super Bowl a annoncé qu’il ne prendrait pas sa retraite après tout. Bündchen a publiquement exprimé sa préoccupation face à la décision de Brady de retourner sur le terrain.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent, et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle.

“J’ai certainement eu ces conversations avec lui encore et encore. Mais en fin de compte, je pense que tout le monde doit prendre une décision qui fonctionne pour [them]. Lui aussi doit suivre sa joie.”

