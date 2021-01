Tom Brady continue de prouver qu’il est parmi les plus grands à avoir jamais joué au jeu, mais il n’oublie pas ce qui compte le plus.

Le quart-arrière de la NFL se dirige vers son 10e Super Bowl après avoir mené ses Buccaneers de Tampa Bay à une victoire acharnée 31-26 contre les Packers de Green Bay le dimanche 24 janvier. Juste après la fin du match, le triple MVP de la ligue a été montré à la télévision alors qu’il se dirigeait immédiatement vers les gradins pour trouver son fils de 13 ans, Jack.

« Puis-je dire bonjour à mon fils? » L’athlète de 43 ans a demandé la sécurité alors que l’adolescent courait vers le terrain.

Les deux ont apprécié une tendre étreinte pour célébrer la victoire, Tom disant à Jack: « Je t’aime, gamin. »

Tom partage Jack avec son ex Bridget Moynahan, qui s’est tourné vers Twitter après le match pour féliciter la star pour cette réalisation majeure.

« On ne peut pas être plus fier @tombrady », le joueur de 49 ans Sang bleu actrice a écrit. « a dit qu’il le ferait et il l’a fait. Félicitations

@Buccaneers. «