Tom Brady traite les enfants à la Journée mondiale de Disney – Hollywood Life

Crédit d’image: SplashNews

Tom Brady, 45 ans, a passé un moment magique avec son fils Benjamin, 13 ans et sa fille Viviane, 10, à l’endroit le plus heureux du monde ! L’ancien quart-arrière a partagé quelques photos de lui avec les deux enfants, qu’il partage avec son ex-femme Gisele Bundchen, 42, le lundi 5 juin. Tom a révélé qu’il s’était bien amusé avec ses enfants (sauf pour un trajet). « L’endroit le plus heureux du monde (jusqu’à ce que vous réalisiez que vos enfants mentaient sur le fait que Tower of Terror était un » froid fou « ) », a-t-il plaisanté dans la légende.

Tom a partagé quelques photos différentes de la journée à Disney World, mais la première était qu’il semblait crier sur la tour de la terreur sur la photo du manège. Il a également partagé une vidéo de lui criant alors qu’il était assis à côté de Vivian. Le septuple vainqueur du Super Bowl portait un t-shirt blanc et portait une casquette de baseball noire et un short. Il avait aussi un chandail gris avec lui. Vivian arborait une chemise rayée multicolore. Benjamin portait un t-shirt foncé et un short bleu clair. Il n’est pas clair si le fils aîné de Tom Jack, 15 ans, qu’il partage avec son ex Bridget Moynihan, les a rejoints pour la journée au parc à thème.

Quelques-unes des autres photos que Tom a partagées comprenaient la famille se promenant dans le parc, une photo classique devant le château de Cendrillon, une photo de quelques animaux dans l’un des parcs et une autre vidéo prise dans l’une des attractions du parc.

L’ancien QB des Patriots de la Nouvelle-Angleterre avait révélé qu’il emmenait ses enfants au parc d’attractions pour célébrer l’année scolaire se terminant dans une interview du 1er juin avec Personnes. « Nous allons à Disneyland demain pour fêter ça parce que c’est le dernier jour d’école », a-t-il écrit. Il semble avoir confondu Disneyland en Californie avec Disney World en Floride.

Le Disney Day n’est pas la seule chose excitante que Benjamin et Vivian ont prévu pour l’été. Tom a expliqué comment les enfants partageaient leur temps au cours du premier été depuis que lui et Gisele se sont séparés dans l’épisode susmentionné. Personnes entretien. Il a mentionné qu’ils iraient également au Brésil et en Europe. « Ces enfants passent un très bon été », a-t-il déclaré au magazine. « Ils ont tellement d’amis et de cousins ​​partout, alors gardez-les connectés car c’est ainsi que nous nous connectons tous en ce moment avec nos appareils. »

