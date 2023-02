Tom Brady torse nu en sous-vêtements pour Mirror Selfie: Photo – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : BRADY

La retraite semble convenir Tom Brady très bien, ce qu’il a prouvé en postant un selfie miroir berçant juste ses sous-vêtements. L’homme de 45 ans a posté une photo sur son histoire Instagram et Twitter porter une paire de boxers BRADY sans chemise.

Tom était magnifique alors qu’il était assis sur le bord de son lit portant une paire de boxers BRADY dans une nouvelle couleur Heather Crimson. Il était torse nu sur la photo, les jambes écartées tandis qu’une vue magnifique sur la plage était photographiée derrière lui. Tom a posté la photo avec la légende, “Deals a deal. Est-ce que je l’ai bien fait? “, alors qu’il taquait ses anciens coéquipiers de la NFL, Julien Edelmann et Rob Gronkowski.

La raison pour laquelle cette tendance a commencé en premier lieu, c’est parce que Tom a tweeté une précédente campagne BRADY mettant en vedette des modèles masculins portant des boxers torse nu. Il a répondu au tweet en juin 2022 en écrivant : « 40 000 likes et je recréerai ces photos. Sans rapport, mais pouvez-vous m’envoyer d’autres chaussettes @bradybrand.

40k likes et je recréerai ces photos. Sans rapport, mais pouvez-vous m’envoyer d’autres chaussettes @bradybrand 🤝 🤝 https://t.co/ANFE3Ez7Cd —Tom Brady (@TomBrady) 9 juin 2022

Hé @TomBrady nous n’avons pas oublié cela. https://t.co/mRBkqgb5Vq – BRADY (@bradybrand) 6 février 2023

Le tweet a évidemment obtenu plus de 40 000 likes, alors la marque a tweeté à Tom le 6 février, “Hey @TomBrady, nous n’avons pas oublié ça.” Tom étant le gars debout qu’il est, a posté la photo de lui-même en train de bercer les sous-vêtements alors qu’il était torse nu.

Tom a récemment annoncé sa retraite officielle de la NFL et bien qu’il ait « pris sa retraite » dans le passé et soit finalement revenu, il a insisté sur le fait que cette fois, c’était pour de vrai. L’ancien quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay a publié une vidéo Instagram le 1er février, disant à la caméra : « Bonjour les gars, j’irai droit au but tout de suite : je prends ma retraite. Pour de bon.” Il a poursuivi en disant: “Je sais que le processus était assez important la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais sur record et que je vous le ferais savoir en premier.”

