Tom Brady: Tampa Bay Buccaneers QB espère que le meilleur de l’équipe est toujours “devant nous” alors qu’ils se préparent pour le choc des Saints de la Nouvelle-Orléans | Nouvelles de la NFL

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, est classé quatrième de la NFL au passage, avec 3 051 verges cette saison

Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, espère que l’équipe pourra aborder sa saison de pulvérisation jusqu’à présent avec une solide fin de campagne.

Les Buccaneers ont remporté le Super Bowl en 2020 – le septième de Brady, pour étendre son record – et ont remporté leur premier titre de division NFC Sud en 2021, avec un dossier de 13-4, mais s’ils occupent à nouveau la première place cette saison, ils le font avec un dossier décevant de 5-6.

Avant la visite des rivaux de division des Saints de la Nouvelle-Orléans (4-8) lundi soir – en direct sur Sky Sports NFL à partir de 1 h 20 mardi matin – Brady a déclaré aux journalistes: “Le football est un jeu très humiliant pour nous tous. Vous ne pouvez rien tenir pour acquis.”

“Il y a des moments où j’entre là-dedans et je pense que je suis le pire quart-arrière à avoir jamais joué et c’est comme ça. Vous essayez d’y aller le lendemain et de faire un meilleur travail et vous le récupérez. C’est juste le façon dont le football va.

“Donc, quand vous perdez, tout est horrible et quand vous gagnez, vous pensez que tout va bien, même si tout n’est pas génial.

“Il y a une longue saison devant nous tous et il reste encore beaucoup de football à jouer et j’espère que notre meilleur est devant nous.”

Faits saillants des Buccaneers de Tampa Bay contre les Browns de Cleveland de la semaine 12 de la saison NFL.

Il a ajouté: “L’espoir n’est pas une stratégie, donc vous devez y aller et vous devez le gagner. Vous devez le faire.

“Nous avons six matchs et tout sera déterminé par ce que nous ferons à l’avenir, et je pense qu’il est important que nous le réalisions tous.

“Tout le monde, chaque équipe fait face à des adversités différentes et nous en avons affronté plusieurs de différentes manières. Nous avons eu de très belles victoires, nous avons eu des défaites vraiment difficiles.

“Personne n’aime le fait que nous soyons 5-6, croyez-moi. Nous ne célébrons rien de tout cela.

“La chose que nous pouvons faire à ce sujet, c’est que cette semaine, nous pouvons essayer de sortir et de jouer comme nous sommes capables de jouer.”

Brady entre dans la semaine 13 au quatrième rang de la NFL au passage avec 3051 verges, plaçant le joueur de 45 ans derrière seulement Patrick Mahomes, Josh Allen et Joe Burrow. Mais les Bucs ont récolté en moyenne 18,2 points par match cette saison jusqu’à présent, marquant moins de 24 points dans 10 des 11 matchs et se targuant de l’attaque la plus basse de la ligue, par Recherche NFL.

Faits saillants de la rencontre des Tampa Bay Buccaneers avec les New Orleans Saints du début de la saison

Et une visite des Saints lundi soir est loin d’être idéale, une défense qui a donné du fil à retordre à Brady depuis qu’il a quitté les Patriots de la Nouvelle-Angleterre pour Tampa Bay en 2020. La Nouvelle-Orléans a remporté quatre matchs consécutifs de saison régulière à Tampa, y compris 38-3 en 2020 et 9-0 l’an dernier.

“Nous allons affronter une équipe qui est une très bonne équipe, et ils ne vont pas nous laisser tranquilles”, a déclaré Brady. “Ils ne vont pas nous donner des touchés et nous donner des courses faciles et nous donner des lancers faciles. Ils vont nous défier. C’est ce qu’ils font toujours.”

Il a ajouté: “Nous allons devoir nous occuper du ballon, nous allons devoir faire les jeux quand ils seront là.

“Nous ne gagnons pas en marquant zéro point. Nous ne gagnons certainement pas, probablement, en marquant trois points. Nous allons donc devoir faire du bon travail et frapper ceux qui sont là.”

Tampa Bay a eu la même unité offensive que la saison dernière, avec des stars comme Mike Evans, Chris Godwin et Leonard Fournette en tête. Mais les blessures ont joué un rôle dans les difficultés de l’attaque, chacun ratant un match ou deux, y compris les nouveaux venus Julio Jones et Russell Gage.

N’aidant pas leur sort, le plaqueur offensif All-Pro Tristan Wirfs est le dernier à s’être blessé à la cheville lors de la semaine 12 et devrait manquer trois ou quatre matchs.

Tom Brady tâtonne après un coup sûr de l’ailier défensif des New Orleans Saints Cameron Jordan lors d’une précédente rencontre entre les deux équipes

L’ailier défensif des Saints Cameron Jordan, qui a 17 sacs et 18 plaqués pour une défaite en 23 matchs en carrière contre les Bucs, a souligné que le précédent succès de la Nouvelle-Orléans contre Brady ne signifie rien.

“Vous avez un gars qui sait comment gagner. Vous avez un gars qui se réveille le matin et il croit juste qu’il va gagner, n’est-ce pas? C’est donc notre plus grand adversaire”, a déclaré Jordan.

“Je n’ai aucune idée en termes d’analyse… mais pour nous, chaque match est de la plus haute importance. C’est terrible de gagner ce match.

“Peu importe l’adversaire. En ce moment, nous devons gagner ou nous allons rester assis au même endroit que nous étions à la fin de l’année dernière – en dehors des séries éliminatoires. Et ce n’est pas là où nous voulons être.

“Nous avons une chance. Nous devons pouvoir capitaliser là-dessus.”

