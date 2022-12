Tom Brady surmonte un départ chancelant et rallie Bucs à la victoire indispensable de l’OT contre les Cardinals

GLENDALE, Arizona – Au-dessus de la musique palpitante dans le vestiaire des visiteurs du State Farm Stadium, un message pouvait être clairement entendu. Le succès ne doit pas toujours être beau dans cette ligue. Les Buccaneers de Tampa Bay l’ont prouvé presque toute la saison, peut-être jamais plus que dimanche soir.

Par une agréable nuit de Noël dans le désert, les Bucs ont eu besoin de la magie de Tom Brady pour dépasser les Cardinals de l’Arizona, une équipe qui n’avait plus rien à jouer depuis des semaines. Un placement de 40 verges de Ryan Succop – un soupir de soulagement – ​​l’a emporté en prolongation, 19-16.

Avec la victoire, Tampa Bay (7-8) est resté au sommet de la NFC Sud. Les Bucs peuvent décrocher la division avec une victoire la semaine prochaine sur la Caroline. Les Panthers (6-9) ont battu Detroit samedi et ont remporté trois de leurs quatre derniers matchs.

“Cela signifie toujours quelque chose quand vous jouez pour quelque chose à la fin de l’année”, a déclaré l’entraîneur de Tampa Bay, Todd Bowles. « Vous voulez jouer au football de décembre. Vous voulez jouer au bon football de décembre et à des matchs significatifs. La semaine prochaine, ils en ont besoin et nous en avons besoin, donc ça va être une bonne bataille.

Les Bucs ont survécu malgré une autre performance inhabituelle de Brady. Lors de la défaite de la semaine dernière contre Cincinnati, Brady a commis quatre revirements en quatre possessions en deuxième mi-temps, des erreurs qui ont conduit Tampa Bay à cracher une avance de 17 points. Contre l’Arizona, Brady a eu du mal à trouver un rythme.

La plupart de ses premières productions sont venues sur des voies inférieures inoffensives. Au premier quart, Brady a raté Julio Jones sur une passe qui aurait dû aller pour un touché. Au troisième quart, avec Tampa Bay au volant, il a renversé Mike Evans près de la ligne de touche gauche, ce qui a permis au demi de coin de l’Arizona Marco Wilson de capter l’une de ses passes pour la deuxième fois. (Wilson a gardé les deux ballons de football. “Oh, bien sûr. Ceux-ci rentrent à la maison avec moi, bien sûr”, a-t-il dit.)

« Je pensais que notre défensive avait joué de tout son cœur », a déclaré l’entraîneur des Cardinals, Kliff Kingsbury. “Ils nous ont donné une chance.”

Pendant la majeure partie du match, Brady, 45 ans, a été dominé par un autre futur Hall of Famer. Le joueur de ligne défensive de l’Arizona JJ Watt, 33 ans, était une menace. Il a combattu des équipes doubles et a perturbé les jeux dans le champ arrière. Watt a terminé avec six plaqués, dont deux pour perte. Il a également été crédité de deux hâtes du quart-arrière. C’était presque suffisant pour que les Cardinals (4-11) enregistrent leur première victoire depuis le 13 novembre.

Presque.

Arizona, qui jouait avec Trace McSorley pour la première fois en raison de blessures, a semblé prendre le contrôle au début du quatrième quart. James Conner s’est détaché pour une course de touché de 22 verges, donnant aux Cardinals une avance de 16-6 avec 10:47 à faire.

FINALE (OT) – Boucaniers 19, Cardinaux 16 Tom Brady recommence. Le @boucaniers‘ la probabilité de victoire est tombée à un minimum de 16% lorsqu’ils étaient menés 16-6 avec 10:53 à jouer au quatrième trimestre, et n’étaient que de 17% avec 4:53 à faire avant l’échappé de McSorley. 📈#TBvsARI | Alimenté par @awscloud pic.twitter.com/xdfTjZP3xh – Statistiques de la prochaine génération (@NextGenStats) 26 décembre 2022

Mais Brady a finalement trouvé son rythme. Il a d’abord mené les Bucs sur un parcours de sept matchs et 67 verges. Au troisième et but, Brady a frappé le porteur de ballon recrue Rachaad White, qui a parcouru 3 mètres jusqu’au coin de la zone des buts pour ramener Tampa Bay à 16-13.

Après que l’Arizona ait tâtonné un terrain, les Bucs ont égalé le score avec le placement de 42 verges de Succop.

“Nous gardons le cap au quatrième quart, nous savons que nous avons une chance”, a déclaré Brady. «Nous avons mieux joué là-bas au quatrième quart-temps; nous avons plutôt bien exécuté. A cassé quelques tacles, a couru dur. Beaucoup de gars ont fait des jeux dans le jeu de passe (avec) des attrapés contestés, ont été touchés dès qu’ils l’ont attrapé et l’ont inventé.

Après que les Bucs aient forcé l’Arizona à effectuer des prolongations, Brady a orchestré le 57e disque gagnant de sa carrière. Il a frappé le porteur de ballon Leonard Fournette pour 4 verges. Puis Evans pour 8. Lors du premier essai du Tampa Bay 24, le quart-arrière vétéran a regardé à gauche, truqué, puis a lancé une passe parfaite de 23 verges à Russell Gage Jr., son meilleur lancer de la nuit.

Brady a ensuite frappé Jones pour 5, Evans pour 16 et Gage pour 13 autres. Après une nuit mouvementée, il en avait terminé six d’affilée, aussi calme que possible, comme si l’issue n’avait jamais fait de doute, une scène familière pour tous. Trois jeux plus tard, Succop a lancé le panier gagnant. Malgré le départ chancelant, Brady a terminé 32 sur 48 pour 281 verges et un touché avec les deux choix.

“Vous avez toujours l’impression d’avoir une chance (avec Brady)”, a déclaré White. “C’est incroyable qu’un gars ne joue pas son meilleur match, mais il finira quand même par s’en sortir.”

“C’est juste qui il est”, a déclaré Fournette, qui s’est précipité pour 72 verges et a capté neuf passes pour 90 de plus. “Tout le monde, mec, nous ne sommes qu’une partie de sa grandeur.”

“Ça craint”, a déclaré le secondeur de l’Arizona Zaven Collins. “Nous les avions.”

Tampa Bay a des problèmes. Le concours de dimanche était trop serré. Cela n’aurait jamais dû aller au-delà de la réglementation. Mais au moment où les Bucs ont quitté le State Farm Stadium, ils étaient déjà passés au match de la semaine prochaine contre la Caroline.

“Cela va demander tous (nos) efforts”, a déclaré le secondeur de Tampa Bay, Devin White. « Toutes les phases, nous allons devoir jouer un football complémentaire, et nous devons juste tenir le coup. Nous savons ce qui est en jeu et nous savons que nous pouvons nous hisser au sommet si nous relevons le défi.

(Photo : Mark J. Rebilas / USA Today)