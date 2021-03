Tom Brady avait déjà dit au monde entier qu’il n’allait pas être un et fait avec les Buccaneers de Tampa Bay, mais il s’avère qu’il restera peut-être plus longtemps que nous ne le pensions.

Le septuple champion du Super Bowl a accepté une prolongation de quatre ans vendredi, par ESPN, bien que l’accord modifié soit annulé après la saison 2022 – plaçant effectivement une saison supplémentaire sur le pacte de 50 millions de dollars de deux ans que Brady a pris l’année dernière après avoir sauté. des Patriots de la Nouvelle-Angleterre.

Bien que les conditions financières n’aient pas encore été révélées – Brady n’a jamais été du genre à rechercher des accords haut de gamme – cette décision vise très probablement à libérer des ressources de plafond pour les champions du Super Bowl 55.

Les Bucs ont appliqué leur étiquette de franchise au receveur Chris Godwin plus tôt cette semaine et ont re-signé le capitaine défensif de longue date Lavonte David. Cependant, leur liste de blanchisserie d’agents libres incluait toujours le large Antonio Brown, le tailback Leonard « Playoff Lenny » Fournette, le bout serré et le copain de Brady Rob Gronkowski, le botteur Ryan Succop et le joueur de ligne défensive Ndamukong Suh.

Mais la préoccupation la plus immédiate, Tampa aimerait conserver le passeur de passes Shaquil Barrett, le joueur de franchise de l’équipe en 2020, et un homme qui a posté quatre sacs entre le match de championnat NFC et le Super Bowl cette année.

Tampa Bay a commencé la journée avec environ 5,5 millions de dollars de plus que le plafond salarial de 182,5 millions de dollars de la ligue pour 2021, selon Over The Cap. Ils doivent être en conformité avec ce chiffre au moment où la nouvelle année de la ligue (et l’agence libre) commence à 16 h HE mercredi prochain.

TB12, cinq fois MVP du Super Bowl et trois fois MVP de la ligue, aura 44 ans d’ici la semaine 1. Brady a longtemps proclamé le désir de jouer jusqu’à l’âge d’au moins 45 ans et devrait le faire pour battre le record de Steve DeBerg en tant que plus âgé. quart-arrière pour commencer un match (il avait 44 ans et 279 jours le 25 octobre 1998, quand il a commencé son dernier match NFL pour les Falcons).

Le Hall of Famer George Blanda, un quart-arrière d’une grande partie de sa carrière, a joué jusqu’à l’âge de 48 ans, mais était presque exclusivement un botteur après ses 45 ans.

Suivez Nate Davis de USA TODAY Sports sur Twitter @ByNateDavis.