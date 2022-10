Tom Brady s’excuse pour la comparaison de la NFL avec l’armée faite sur le podcast de Tampa Bay Buccaneers QB | Nouvelles de la NFL

Tom Brady et les Buccaneers de Tampa Bay ont une fiche de 3-3 au cours des six premières semaines de la saison 2022 de la NFL

Tom Brady s’est excusé d’avoir comparé jouer une saison de la NFL à être dans l’armée, affirmant que “c’était un très mauvais choix de mots”.

Brady a ouvert sa conférence de presse hebdomadaire jeudi en s’excusant pour le commentaire qu’il a fait dans son “Let’s Go!” podcast.

“Plus tôt cette semaine, j’ai fait une déclaration sur le football et l’armée et c’était un très mauvais choix de mots”, a déclaré Brady. “Je veux juste exprimer cela à tous les sentiments là-bas que les gens ont pu prendre d’une certaine manière. Alors je m’excuse.”

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, s’échauffe avec la ligne O sur la touche lors de leur match contre les Steelers de Pittsburgh Le quart-arrière des Buccaneers de Tampa Bay, Tom Brady, s’échauffe avec la ligne O sur la touche lors de leur match contre les Steelers de Pittsburgh

Il a ajouté: “J’ai énormément de gratitude envers tous ceux qui ont servi.”

“En fin de compte, nous jouons à un jeu, et l’armée défend notre pays. Ce sont deux choses différentes et je n’aurais pas dû faire la comparaison.”

Sur le podcast, Brady avait dit à son co-animateur Jim Gray et à la star du basket-ball des Brooklyn Nets Kevin Durant, “Je regarde presque une saison de football comme si tu partais en déploiement dans l’armée – c’est comme, ‘Mec, j’y vais encore.’

“Il n’y a qu’une seule façon de le faire. Et je pense, Jim, que nous avons parlé de temps en temps de la façon dont vous appréciez certains moments ? La réalité est que vous ne pouvez vraiment être authentique qu’avec vous-même, n’est-ce pas ?

“Chaque fois que vous dites : ‘Je veux m’assurer que je passe un peu plus de temps à faire ça’, en fin de compte, votre compétitivité prend le dessus et même si vous voulez avoir cet équilibre ludique avec l’équilibre du travail, vous va finir par faire exactement ce que tu as toujours fait, c’est pourquoi tu es qui tu es.”

Certains membres de la communauté militaire se sont tournés vers les médias sociaux à la suite des commentaires de Brady pour exprimer leur déception.

Brady a montré son soutien à l’armée dans le passé, notamment lors d’un voyage en 2018 pour rendre visite aux troupes de l’armée et de l’armée de l’air américaines à la base aérienne d’Al Udeid à Doha, au Qatar.

Brady et les Buccaneers ont actuellement une fiche de 3-3 au cours des six premières semaines de la saison 2022 de la NFL. Le septuple vainqueur record du Super Bowl, âgé de 45 ans, avait initialement pris sa retraite pendant l’intersaison avant de changer d’avis et de revenir pour une autre année.

“Pas de traitement spécial pour Brady”, déclare l’entraîneur des Bucs

L’entraîneur-chef des Buccaneers, Todd Bowles, a défendu sa gestion de Brady cette semaine, affirmant que le quart-arrière légendaire ne recevait pas de traitement spécial.

Veuillez utiliser le navigateur Chrome pour un lecteur vidéo plus accessible Faits saillants des Tampa Bay Buccaneers contre les Pittsburgh Steelers de la semaine 6 de la saison NFL. Faits saillants des Tampa Bay Buccaneers contre les Pittsburgh Steelers de la semaine 6 de la saison NFL.

Brady a raté l’entraînement de l’équipe samedi, avant leur défaite 20-18 contre les Steelers de Pittsburgh dimanche, car il a été autorisé à assister au mariage du propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, à New York vendredi.

Brady s’est également vu accorder des mercredis de repos cette saison et il a pris une pause de 11 jours pendant le camp d’entraînement de pré-saison de l’équipe pour des raisons personnelles.

“Il travaille aussi dur que n’importe qui”, a déclaré Bowles. “Un traitement spécial? Il y a eu quelques gars qui ont manqué des réunions et des entraînements pour quelque chose de spécial. Cela n’est tout simplement pas médiatisé parce qu’ils ne sont pas lui.

“Cela vient en quelque sorte avec le territoire. Vous ne vous en souciez pas trop.”

Lorsqu’on lui a demandé si Brady était aussi “enfermé” qu’il l’a été dans le passé, Bowles a répondu “oui”.

Sky Sports NFL est votre chaîne dédiée à la couverture de la NFL tout au long de la saison – avec une multitude de programmes NFL Network. N’oubliez pas de nous suivre sur skysports.com/nflnotre compte Twitter @SkySportsNFL & Sky Sports – en déplacement !