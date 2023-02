Tom Brady s’est engagé à être papa après sa retraite: rapport – Hollywood Life

Voir la galerie





Crédit d’image : CJ GUNTHER/EPA-EFE/Shutterstock

Tom Brady n’a pas l’intention de se précipiter dans un autre emploi ou une autre romance après avoir pris sa retraite du football “pour de bon” le mercredi 1er février. Au lieu de cela, il se concentrera sur le fait d’être le père de ses trois enfants, selon un rapport de TMZ. Le quart-arrière légendaire, qui a mis fin à sa carrière dans la NFL avec sept bagues du Super Bowl, a prévu de voyager entre Miami et New York afin de pouvoir “passer plus de temps” avec sa fille. Viviane10 ans et fils Benjamin13 ans, qu’il partage avec son ex-femme Gisele Bundchen, et fils Jack15 ans, qu’il partage avec son ex-petite amie Bridget Moynahanpar la prise.

L’ancien joueur des Buccaneers de Tampa Bay et des Patriots de la Nouvelle-Angleterre aurait volé dans un avion privé pour voir Jack jouer au football au lycée chaque fois que possible, et continuera de le faire, selon la source. Tom a également visité des écoles à Miami pour Vivian et Jack récemment.

Bien qu’il ait un énorme concert prévu – un contrat rapporté d’une valeur de 375 millions de dollars pour 10 ans en tant qu’analyste sportif chez Fox Sports – Tom ne mettra pas de costume et de cravate pendant plusieurs mois, par TMZ. Quant à sa vie amoureuse, l’initié a soutenu que la légende du sport n’était pas non plus pressée de sortir avec elle, surtout après que la poussière se soit à peine retombée sur sa rupture avec Gisèle.

Même avec la récente rupture, Tom a quand même adressé un cri spécial à sa famille lorsqu’il a annoncé sa retraite sur Instagram. “J’aime ma famille, j’aime mes coéquipiers, j’aime mes amis, j’aime mes entraîneurs, j’aime le football, je vous aime tous, je suis vraiment reconnaissant en ce jour. Merci », a-t-il écrit à côté de jolis clichés de ses ex et de ses enfants.

Sur la photo avec Gisele, qui avait ceci à dire sur la deuxième retraite, la première étant un point de discorde entre les deux, le mannequin brésilien a été vu marchant avec ses bras autour de Vivian et Benjamin alors qu’ils traversaient le stade Raymond James. au Super Bowl 2021, où les Buccaneers de Tom ont battu le Patrick Mahomes’ Chefs de Kansas City. Gisele et Tom se sont mariés en 2009 et se sont séparés en 2022 après que Tom ait repris sa retraite et se soit inscrit pour jouer à nouveau.

Pour la photo avec Bridget et Jack, le trio était habillé avec désinvolture, avec Tom et Jack juste dans leurs chaussettes et le John Wick star en tongs. Tom et Bridget sont sortis ensemble pendant deux ans et après leur rupture en 2006, l’actrice a appris qu’elle était enceinte de Jack.

Quant à l’annonce officielle de la retraite, Tom l’a faite deux jours après la défaite des Buccaneers contre les Cowboys de Dallas et la fin de la saison de Tampa Bay. “Bonjour les gars, j’en viens tout de suite au fait : je prends ma retraite. Pour de bon », a-t-il déclaré dans le clip Instagram. “Je sais que le processus était assez important la dernière fois, alors quand je me suis réveillé ce matin, j’ai pensé que j’appuierais sur record et que je vous le ferais savoir en premier. Je ne serai pas long. Vous n’obtenez qu’un seul essai de retraite super émotionnel et j’ai utilisé le mien l’année dernière », a-t-il poursuivi. «Je vous remercie vraiment beaucoup les gars. À chacun d’entre vous pour m’avoir soutenu – ma famille, mes amis, mes coéquipiers, mes concurrents. Je pourrais continuer indéfiniment. Il y en a trop. Merci les gars de m’avoir permis de vivre mon rêve absolu. Je ne changerais rien. Je vous aime tous.”

