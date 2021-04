Tom Brady a subi une intervention chirurgicale mineure au genou peu de temps après avoir livré un championnat du Super Bowl lors de sa première saison avec les Buccaneers de Tampa Bay

Alors qu’il assistait au gala de la Fondation de la famille de l’entraîneur des Buccaneers Bruce Arians ce week-end, Brady a exprimé l’espoir de pouvoir reprendre l’entraînement hors saison, notamment en participant au minicamp obligatoire de l’équipe en juin.

« Je me sens plutôt bien et je me pousse assez fort », a déclaré Brady, via ESPN. « Je ne sais pas si je pourrais y aller cette semaine, mais nous verrons comment les choses se passeront. Il y a longtemps entre maintenant et le début de la saison, et soyez juste intelligents sur toutes ces différentes choses que nous devons faire. faire et accomplir, mais nous sommes tous très fiers d’être prêts à partir et je suis sûr que nous le serons.

« C’est une cure de désintoxication. Rien de tout cela n’est amusant, mais j’ai hâte de reprendre l’entraînement et les trucs réels, qui, espérons-le, arriveront bientôt. »

Les Buccaneers font partie d’un certain nombre d’équipes dont les joueurs ont déclaré qu’ils n’assisteraient pas aux entraînements volontaires en personne hors saison.

Ce fut un week-end chargé pour Brady, qui a également assisté à l’ouverture de la saison MLS dimanche pour l’Inter Miami, qui est copropriété par son ami David Beckham.