Tom Brady a atteint son dixième Super Bowl. Seuls les Patriots de la Nouvelle-Angleterre sont apparus en plus.

Le quart-arrière de 43 ans a mené les Buccaneers de Tampa Bay à une victoire convaincante 31-26 contre les Packers de Green Bay. Ce faisant, les Bucs seront le mois prochain la première équipe à jouer au Super Bowl dans leur propre stade.

« C’est formidable de remporter une autre victoire sur la route, et maintenant nous avons un match à domicile », a déclaré Brady, qui a terminé 20 sur 36 pour 280 verges avec trois touchés. «Qui a jamais pensé un Super Bowl à domicile pour nous? Mais nous l’avons fait.

«Nous applaudissons déjà ici papai! Nous t’aimons!’ La femme de 43 ans, six fois championne du Super Bowl, Gisele Bündchen, a partagé une photo d’elle-même et de leur fille Vivian, 8 ans; et son fils Benjamin, 11 ans; montrant leur fierté dans les maillots Buccaneer de Tampa Bay

Après que les Bucs aient battu les Packers de Green Bay 31-26, Gisele a triomphalement tweeté: « Yeeeeeah Super Bowl here we come! »

«Nous rentrons à la maison», a ajouté l’entraîneur de Bucs Bruce Arians. «Nous rentrons à la maison pour gagner.

Les Bucs n’étaient jamais en retard dans un match convaincant, un jeu classique en deux mi-temps.

Ils détenaient ce qui semblait être une avance à la mi-temps après que les Ariens aient été récompensés pour un appel courageux. Avec 13 secondes au compteur, ils se sont convertis en quatrième et quatrième. Le jeu suivant, Brady a exposé une couverture terrible, lançant à Scotty Miller pour une passe de touché à couper le souffle de 39 verges. Cela a transformé un match à quatre points en un avantage de 21-10.

Brady a prolongé l’avance à 18 points peu de temps après la pause, avec une passe de touché de huit verges à Cameron Brate.

La défense de Tampa Bay étouffant le match au sol de Green Bay, le quart Aaron Rodgers a pris son équipe sur le dos.

L’élu MVP a lancé deux touchés au troisième quart et soudain, les Packers étaient à moins de cinq points. Rodgers, qui est maintenant 1-4 dans les matchs pour le titre de conférence, a été superbe, complétant 33 des 48 passes pour 346 verges.

Les Bucaneers de Tampa Bay célèbrent après avoir récupéré un échappé d’Aaron Jones des Packers

Et avec Brady et son offensive bégayant – il a lancé des interceptions sur trois entraînements consécutifs pour la première fois de sa carrière – Green Bay semblait avoir le match à leur portée.

En baisse de 31-23 après un panier de Ryan Succop, ils étaient perchés au plus profond du territoire de Tampa. Mais au quatrième et un de la ligne des huit verges, l’entraîneur-chef Matt LaFleur a pris la décision déconcertante de viser un panier avec un peu plus de deux minutes à jouer.

Dirigés par Brady, un maître de la vidange de l’horloge, les Bucs ont fait exactement cela. Ils affronteront les vainqueurs des Chiefs de Kansas City et des Buffalo Bills le 7 février.

Cela laisse Brady concourir pour son septième titre du Super Bowl. S’il gagne, ce sera un coup de plus que la Nouvelle-Angleterre.

Jaire Alexander des Packers réagit après avoir été appelé pour interférence de passe contre Tampa Bay

Brady lance une interception sous la pression de Darnell Savage des Packers de Green Bay