Tom Brady ridiculisé pour une diatribe secondaire et la perte de Bucs après le week-end sans Gisele au milieu de rumeurs de divorce imminentes

Tom Brady ne faisait pas de nouveaux fans à Pittsburgh dimanche après avoir non seulement perdu contre les Steelers, mais a également été filmé lors d’un échange houleux avec ses propres coéquipiers quelques secondes avant que les Buccaneers ne prennent un peu de soulagement à la mi-temps.

Brady est arrivé en ville la veille après avoir assisté au mariage surprise de son ami et ancien patron, le propriétaire des Patriots de la Nouvelle-Angleterre, Robert Kraft, à New York vendredi sans sa femme, Gisele Bündchen.

Tom et Gisele sont mariés depuis 13 ans et ont deux enfants ensemble, mais des rapports ont fait surface au cours des derniers mois selon lesquels le couple s’est séparé, principalement après avoir décidé de sortir de sa retraite seulement 40 jours après sa décision de quitter la ligue en Février.

Depuis lors, ils auraient tous deux engagé des avocats spécialisés en divorce et évaluent leurs options pour savoir s’ils doivent poursuivre leur vie l’un sans l’autre.

FLYING SOLO : TOM BRADY ASSISTE AU MARIAGE DE ROBERT KRAFT SANS GISELE, PUIS SEUL À PITTSBURGH POUR BUCS GAME

Les fans en ligne ont compris la frustration que Brady semblait montrer sur le terrain, avec des bavardages sur les réseaux sociaux se moquant du quart-arrière vainqueur du championnat pour avoir “perdu la tête” en criant sur ses joueurs de ligne.

AVERTISSEMENT : LA VIDÉO CI-DESSOUS CONTIENT DES PROFANS

“Tu es tellement meilleur que la façon dont tu joues”, pouvait-on entendre Brady crier à ses coéquipiers lors d’une émission FOX.

“Tom Brady perd la tête à Pittsburg et je suis tout à fait d’accord”, a écrit un fan.

TOM BRADY ARRIVE SEUL À PITTSBURGH, MANQUE LA PASSATION DU MATIN

“Aucune idée de pourquoi Tom Brady voulait participer à cette saison de la NFL”, a écrit un autre utilisateur de Twitter. “La seule explication qui a du sens est qu’il s’est fâché que Schefter l’ait récupéré et qu’il n’ait pas pu annoncer sa retraite avec une vidéo stupide. Je suis à 100% là-dessus.”

Un autre utilisateur a simplement écrit : “Tom Brady a ruiné son mariage pour pouvoir perdre contre Mitch Trubisky. Il est encore temps Tom. Arrête le football et va la voir.”

Les représentants de Brady n’ont fait aucun commentaire lorsqu’ils ont été contactés par Fox News Digital au sujet d’informations selon lesquelles le septuple champion du Super Bowl et sa femme avaient chacun embauché des avocats spécialisés en divorce.

Le couple aurait séjourné dans des résidences séparées à Miami après avoir évacué de l’ouragan Ian le mois dernier avec leurs enfants. Ils ont également passé la majeure partie de l’été à vivre séparément, et il a pris des vacances de 11 jours aux Bahamas avec deux de ses enfants, Benjamin et Vivian, tandis que Bündchen est resté à New York.

Une partie de la discorde dans leur mariage est due à sa décision de sortir de sa retraite plus tôt cette année. Bündchen a supposé que Brady aurait plus de temps à passer avec la famille après des années sur la route en tant qu’athlète le plus convoité de la NFL.

“Évidemment, j’ai mes inquiétudes – c’est un sport très violent et j’ai mes enfants, et j’aimerais qu’il soit plus présent”, a-t-elle déclaré au magazine Elle dans le numéro d’octobre. Bündchen semblait prête à mettre le football derrière elle après avoir déraciné sa famille pour être là pour Brady alors qu’il poursuivait sa passion pour le sport.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS INSCRIRE À LA NEWSLETTER DE DIVERTISSEMENT

“J’ai fait ma part, c’est-à-dire [to] être là pour [Tom] . J’ai déménagé à Boston, et je me suis concentré sur la création d’un cocon et d’un environnement aimant pour que mes enfants grandissent et soient là pour le soutenir, lui et ses rêves”, a ajouté Bündchen dans l’interview d’Elle. “Voir mes enfants réussir et devenir la belle petits humains qu’ils sont, le voir réussir et s’épanouir dans sa carrière, ça me rend heureux.”

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Brady, qui a un fils Benjamin, 12 ans, et une fille Vivian, 9 ans, avec Bündchen, partage également les responsabilités de coparentalité de son fils de 15 ans, Jack, avec l’ex Bridget Moynahan.

“A ce stade de ma vie, j’ai l’impression d’avoir fait du bon travail là-dessus”, a ajouté Bündchen. J’ai une énorme liste de choses que je dois faire, que je veux faire. À 42 ans, je me sens plus connecté avec mon objectif.”